Λαγκάρντ: Η διεθνής αβεβαιότητα, αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την ευρωζώνη

Η αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές στρατηγικές σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την οικονομική δραστηριότητα