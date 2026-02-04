Bασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας: Είναι ο πιο κομψός γαλαζοαίματος όλων των εποχών;
Με σταθερή αισθητική συνέπεια και άψογο στυλ, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ της Ισπανίας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο καλοντυμένους μονάρχες της Ευρώπης
Είτε παρακολουθεί έναν τελικό αγώνα τένις από το βασιλικό θεωρείο του στο Γουίμπλεντον είτε υποδέχεται αρχηγούς κρατών σε επίσημα δείπνα, ένα είναι βέβαιο: ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ της Ισπανίας είναι σχεδόν πάντα ο πιο καλοντυμένος άνδρας όπου κι αν βρεθεί. Με αφορμή τα 58α γενέθλιά του, αξίζει να κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά τις ενδυματολογικές του στιγμές που τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στο σύγχρονο βασιλικό στυλ.
Κομψότητα με θεσμικό βάρος
Πατέρας δύο παιδιών και σταθερά ένας από τους πιο κομψούς μονάρχες της Ευρώπης, ο βασιλιάς Φελίπε δείχνει να γίνεται όλο και πιο γοητευτικός με το πέρασμα του χρόνου. Στο πλευρό της συζύγου του, της πάντα άψογης βασίλισσας Λετίθια, όταν το ζευγάρι φιλοξενεί επίσημα δείπνα, αλλά και ως πατέρας που παρακολουθεί με υπερηφάνεια τις κόρες του, την πριγκίπισσα Ελεονώρα και την νεότερη κόρη του Σοφία, να αναλαμβάνουν σταδιακά τους θεσμικούς τους ρόλους, διατηρεί μια εικόνα σταθερής, αβίαστης κομψότητας που σπάνια περνά απαρατήρητη.
