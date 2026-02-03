Η SpaceX του Έλον Μασκ και η xAI συγχωνεύονται με... αστρονομικό deal 1,25 τρισ. δολάρια

Η SpaceX συγχωνεύεται με την xAI ενοποιώντας AI και διαστημικές υποδομές - Σχέδιο IPO που θα μπορούσε να αντλήσει έως και 50 δισ. δολάρια, η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα