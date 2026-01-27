Piraeus Securities: Τα έξι top picks για το 2026 με επενδυτική λογική – Οι τιμές στόχοι
Piraeus Securities: Τα έξι top picks για το 2026 με επενδυτική λογική – Οι τιμές στόχοι
Ξεχωρίζει συγκεκριμένες μετοχές που, κατά την εκτίμησή της, εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, ορατότητας κερδών και αποτίμησης
Σε ένα περιβάλλον όπου το ελληνικό χρηματιστήριο περνά από τη φάση του γενικευμένου rerating σε μια πιο απαιτητική περίοδο επιλεκτικών τοποθετήσεων, η Piraeus Securities ξεχωρίζει συγκεκριμένες μετοχές που, κατά την εκτίμησή της, εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, ορατότητας κερδών και αποτίμησης.
Οι κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής για το 2026 καλύπτουν τράπεζες, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία και λιανεμπόριο, με σαφείς τιμές στόχους και προσδιορισμένο περιθώριο ανόδου.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Οι κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής για το 2026 καλύπτουν τράπεζες, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία και λιανεμπόριο, με σαφείς τιμές στόχους και προσδιορισμένο περιθώριο ανόδου.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα