Piraeus Securities: Τα έξι top picks για το 2026 με επενδυτική λογική – Οι τιμές στόχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Piraeus Securities Μετοχές

Piraeus Securities: Τα έξι top picks για το 2026 με επενδυτική λογική – Οι τιμές στόχοι

Ξεχωρίζει συγκεκριμένες μετοχές που, κατά την εκτίμησή της, εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, ορατότητας κερδών και αποτίμησης

Piraeus Securities: Τα έξι top picks για το 2026 με επενδυτική λογική – Οι τιμές στόχοι
Νίκος Μελαχροινός
Σε ένα περιβάλλον όπου το ελληνικό χρηματιστήριο περνά από τη φάση του γενικευμένου rerating σε μια πιο απαιτητική περίοδο επιλεκτικών τοποθετήσεων, η Piraeus Securities ξεχωρίζει συγκεκριμένες μετοχές που, κατά την εκτίμησή της, εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, ορατότητας κερδών και αποτίμησης.

Οι κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής για το 2026 καλύπτουν τράπεζες, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία και λιανεμπόριο, με σαφείς τιμές στόχους και προσδιορισμένο περιθώριο ανόδου.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Νίκος Μελαχροινός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης