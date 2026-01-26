Wall Street: Ήπια κέρδη με φόντο εταιρικά αποτελέσματα, Fed και πολιτικές εξελίξεις

Με φόντο αποτελέσματα, Fed και πολιτικές εντάσεις, οι αμερικανικές αγορές κατέγραψαν ήπια άνοδο, με στήριξη από τεχνολογία, πτώση αποδόσεων ομολόγων και ράλι στον χρυσό λόγω αυξημένης αβεβαιότητας

Με ήπια άνοδο ξεκίνησε την εβδομάδα η Wall Street , καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις πολιτικές εξελίξεις μετά τα γεγονότα στη Μινεσότα αλλά κυρίως βρίσκονται εν αναμονή μιας ιδιαίτερα πυκνής σε εταιρικά αποτελέσματα εβδομάδας η οποία θα συμπληρωθεί και με την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια από τηναλλά και τυχόν ανακοίνωση από τον Τραμπ για την επιλογή του για τον αντικαταστάτη του Τζερόμ Πάουελ.Στο κλίμα αυτό και στο ταμπλό, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο κατά 313 μονάδες ή 0,64% στις 49.412 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,50% στις 6.950 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,43% στις 23.601 μονάδες, με στήριξη από τις μετοχές, της Apple, της Meta Platforms και της Microsoft, οι οποίες ενισχύθηκαν, ενόψει των αποτελεσμάτων τους αργότερα μέσα στην εβδομάδα.Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων από την άλλη υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην επικείμενη απόφαση επιτοκίων της Fed, ενώ συνεχίζουν να παρακολουθούν τις γεωπολιτικές και εμπορικές αβεβαιότητες.Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 4,211%, ενώ η απόδοση του 2ετούς σημείωσε πτώση μικρότερη των 2 μονάδων βάσης, στο 3,59%. Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά πάνω από 2 μονάδες βάσης, στο 4,803%.Το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιβολή δασμών 100% στα προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά, σε περίπτωση που η Οτάβα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απάντησε ότι η χώρα του «δεν έχει καμία πρόθεση» να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Πεκίνο.«Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Κανείς δεν φαίνεται να πιστεύει σοβαρά ότι η απειλή για δασμούς 100% στον Καναδά θα υλοποιηθεί, ωστόσο η συνεχής χρήση των εισαγωγικών φόρων ως μέσου πίεσης προς συμμάχους διαβρώνει σταδιακά το επενδυτικό κλίμα», σχολίασε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.Την ίδια στιγμή οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, καθώς η έντονη αντίδραση για τον θανάσιμο πυροβολισμό Αμερικανού πολίτη στη Μινεσότα από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης — για δεύτερη φορά μέσα στον μήνα — αναζωπύρωσε ανησυχίες για ενδεχόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αρκετοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές δήλωσαν ότι δεν θα εγκρίνουν πακέτο χρηματοδότησης ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων, εάν περιλαμβάνει κονδύλια για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αν και πηγές της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας της Γερουσίας ανέφεραν ότι τα κονδύλια αυτά δεν πρόκειται να αφαιρεθούν.Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης πολιτικής και δημοσιονομικής αβεβαιότητας, ο χρυσός κινήθηκε έντονα ανοδικά, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και ξεπερνώντας τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλή καταφύγια.Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, η εικόνα της πραγματικής οικονομίας παραμένει ανθεκτική, σύμφωνα με τον Τομ Χέινλιν, επικεφαλής επενδυτικό στρατηγικό σύμβουλο της U.S. Bank Asset Management Group, ο οποίος σημείωσε ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να δαπανούν και οι επιχειρήσεις διατηρούν ισχυρή κερδοφορία, επανεπενδύοντας κεφάλαια σε τεχνητή νοημοσύνη και εργαλεία παραγωγικότητας.Στο ταμπλό τη Δευτέρα, ξεχώρισαν οι απώλειες άνω του 5% της Booz Allen Hamilton, μετά την ακύρωση όλων των συμβολαίων της με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η άνοδος σχεδόν 7% της GameStop μετά αποκαλύψεις για αγορές μετοχών από τον Μάικλ Μπέρι, καθώς και το ράλι 15% της USA Rare Earth, μετά τη συμμετοχή της κυβέρνησης Τραμπ στο μετοχικό της κεφάλαιο.Πάντως περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν τριμηνιαία αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ των λεγόμενων «Magnificent Seven», οι Meta Platforms, Tesla και Microsoft δημοσιεύουν αποτελέσματα την Τετάρτη, ενώ η Apple ακολουθεί την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής, το 76% των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει στοιχεία έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της αγοράς, σύμφωνα με τη FactSet, αν και μετοχές όπως η Intel και η Netflix έχουν υποχωρήσει παρά τα καλύτερα των προσδοκιών αποτελέσματα.Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Fed αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη απόφαση επιτοκίων για το έτος την Τετάρτη και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Οι αγορές είναι σίγουρο ότι θα αναζητήσουν ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών μειώσεων, με τα προθεσμιακά να προεξοφλούν δύο μειώσεις των 25 μονάδων βάσης έως τα τέλη του 2026, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Η Wall Street προέρχεται πάντως από μια αρνητική εβδομάδα, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων είχε κλονίσει την επενδυτική ψυχολογία. Οι ανησυχίες υποχώρησαν προς το τέλος της εβδομάδας, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το ζήτημα της Γροιλανδίας, ωστόσο ο S&P 500 κατέγραψε συνολικές απώλειες περίπου 0,4%, στη δεύτερη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση.



Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής ερευνών της Fundstrat Global Advisors, Τομ Λι, υποστήριξε ότι το ισχυρό ράλι σε χρυσό και ασήμι λειτουργεί ως προπομπός για πιθανή αναβίωση των κρυπτονομισμάτων, επισημαίνοντας ότι ιστορικά, όταν τα πολύτιμα μέταλλα «παίρνουν ανάσα», ακολουθεί άνοδος σε bitcoin και ethereum.



Παράλληλα, αναλυτές της Wolfe Research εκτιμούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει ακόμη και αυτή την εβδομάδα την επιλογή του για τη θέση του προέδρου της Fed, ενδεχομένως ταυτόχρονα με τη συνεδρίαση της FOMC, επιδιώκοντας να προλάβει τις εξελίξεις, παρότι η θητεία του Τζερόμ Πάουελ λήγει τον Μάιο.



26.01.2026, 23:12