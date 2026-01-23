Φαφαλιός: Χωρίς ασφαλείς λύσεις η πράσινη μετάβαση – Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων

Σαφή μηνύματα για την ασφάλεια των ναυτικών, τις γεωπολιτικές απειλές, τα καύσιμα του μέλλοντος και τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας από τον πρόεδρο του Greek Shipping Co-operation Committee στην κοπή της πίτας στο Λονδίνο