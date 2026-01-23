Φαφαλιός: Χωρίς ασφαλείς λύσεις η πράσινη μετάβαση – Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων
Σαφή μηνύματα για την ασφάλεια των ναυτικών, τις γεωπολιτικές απειλές, τα καύσιμα του μέλλοντος και τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας από τον πρόεδρο του Greek Shipping Co-operation Committee στην κοπή της πίτας στο Λονδίνο
Την ανησυχία του για την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας, την απουσία ρεαλιστικών και ασφαλών λύσεων για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και τον κίνδυνο η πράσινη μετάβαση να εξελιχθεί σε μια άσκηση φορολόγησης χωρίς αποτέλεσμα, εξέφρασε ο πρόεδρος του Greek Shipping Co-operation Committee (GSCC), Χαράλαμπος Φαφαλιός, κατά την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του οργανισμού στο Λονδίνο.
Παράλληλα, υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, την ανάγκη ενίσχυσης της ναυτικής εκπαίδευσης και τη σημασία να παραμείνει ο IMO ο αποκλειστικός παγκόσμιος νομοθέτης για τη ναυτιλία.
Σε κλίμα προβληματισμού αλλά και συγκρατημένης αισιοδοξίας για τις αγορές, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η παραδοσιακή εκδήλωση του GSCC για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, η οποία φέτος συνέπεσε με τη συμπλήρωση 91 ετών ζωής του οργανισμού.
