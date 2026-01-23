Εurobank: Στα 3,8 δισ. η ζήτηση για το Tier 2 ομόλογο – Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%

Yπερκάλυψη 9,5 φορές - Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), την Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%)