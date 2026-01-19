Eurobank Equities: Περιθώριο ανόδου 16% το 2026 για το Χρηματιστήριο, υπεραπόδοση τραπεζών και τα νέα top picks

Κορυφαία επιλογή η Τράπεζα Πειραιώς και ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου - Από τις μη τραπεζικές μετοχές, η χρηματιστηριακή στη Στρατηγική για το Χρηματιστήριο το 2026, προκρίνει Metlen, Motor Oil Hellas και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ