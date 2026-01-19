Eurobank Equities: Περιθώριο ανόδου 16% το 2026 για το Χρηματιστήριο, υπεραπόδοση τραπεζών και τα νέα top picks
Κορυφαία επιλογή η Τράπεζα Πειραιώς και ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου - Από τις μη τραπεζικές μετοχές, η χρηματιστηριακή στη Στρατηγική για το Χρηματιστήριο το 2026, προκρίνει Metlen, Motor Oil Hellas και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στη στρατηγική της για τις ελληνικές μετοχές το 2026, που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Eurobank Equities επαναλαμβάνει τη θετική της στάση για την αγορά, στηριζόμενη στη διατηρήσιμη αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας, στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) των τραπεζών και στις ελκυστικές αποτιμήσεις, κυρίως σε σχετική βάση. Οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση άνω του 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους.
Παράλληλα, η ακόμη περιορισμένη τοποθέτηση επενδυτών λειτουργεί υποστηρικτικά, ενώ επισημαίνει την πυκνή ακολουθία αξιολογήσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης. Η αποτίμηση από κάτω προς τα πάνω δείχνει συνολικό περιθώριο ανόδου περίπου 16% (total return) για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτέλεσμα συνδυασμού επαναξιολόγησης (συμπίεση του equity risk premium κατά 100 μονάδες βάσης) και αύξησης κερδών κατά περίπου 6% σε συνολικό επίπεδο.
Σε επίπεδο κατανομής, προκρίνει στάση υπερεπένδυσης στις τράπεζες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, περίοδο κατά την οποία αναμένει ότι θα εκδηλωθεί το μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης τοποθέτησης και της επαναξιολόγησης. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η πορεία των τραπεζικών μετοχών συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τις ευρύτερες δυναμικές του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη.
