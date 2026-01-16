Συντάξεις 2026‑2027: Καταργείται η προσωπική διαφορά και οι συνταξιούχοι θα βλέπουν πραγματικές αυξήσεις

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αλλάζει τον τρόπο που εφαρμόζονται οι αυξήσεις στις συντάξεις, ώστε οι αναπροσαρμογές να αποτυπώνονται στην τσέπη των συνταξιούχων και όχι να «εξαφανίζονται» στον λογισμό