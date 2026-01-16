Συντάξεις 2026‑2027: Καταργείται η προσωπική διαφορά και οι συνταξιούχοι θα βλέπουν πραγματικές αυξήσεις
Συντάξεις 2026‑2027: Καταργείται η προσωπική διαφορά και οι συνταξιούχοι θα βλέπουν πραγματικές αυξήσεις
Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αλλάζει τον τρόπο που εφαρμόζονται οι αυξήσεις στις συντάξεις, ώστε οι αναπροσαρμογές να αποτυπώνονται στην τσέπη των συνταξιούχων και όχι να «εξαφανίζονται» στον λογισμό
Η κατάργηση ενός λογιστικού μηχανισμού που για χρόνια «πάγωνε» τις αυξήσεις στις συντάξεις μετατρέπει πλέον τις φαινομενικές αυξήσεις σε πραγματικά χρήματα για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε οι αναπροσαρμογές να βλέπουν άμεσα την τσέπη. Αυτός ο μηχανισμός, που ήταν γνωστός ως προσωπική διαφορά, λειτουργούσε για μεγάλο διάστημα έτσι ώστε κάθε αύξηση να συμψηφίζεται πρώτα με μια προηγούμενη «διαφορά» που είχε προκύψει από τον επανυπολογισμό της σύνταξης. Με αυτόν τον τρόπο, παρά τις επίσημες αυξήσεις που ανακοινώνονταν, πολλοί συνταξιούχοι δεν έβλεπαν κανένα επιπλέον ποσό στα εισοδήματά τους, αφού όλο πήγαινε προς την «προσωπική διαφορά» και όχι στην καθαρή σύνταξη.
