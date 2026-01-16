Γαλλία: Αντλησε ποσό ρεκόρ €10 δισ. με 20ετές ομόλογο, ισχυρό ενδιαφέρον παρά τις δημοσιονομικές ανησυχίες
Γαλλία: Αντλησε ποσό ρεκόρ €10 δισ. με 20ετές ομόλογο, ισχυρό ενδιαφέρον παρά τις δημοσιονομικές ανησυχίες
Η τελική ζήτηση για το 20ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στα 106 δισ. που αποτελεί επαρκές επίπεδο, ώστε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να βελτιώσει την τιμολόγηση κατά πέντε μονάδες βάσης σε σχέση με το αρχικό guidance
Η Γαλλία άντλησε 10 δισ. ευρώ από την τελευταία έκδοση κρατικών ομολόγων, προσελκύοντας ζήτηση άνω των 100 δισ. ευρώ, ένδειξη ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να δείχνουν εμπιστοσύνη στη χώρα, ακόμη κι ενώ το δημοσιονομικό της έλλειμμα πλησιάζει αυτό που ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας έχει χαρακτηρίσει «επικίνδυνη ζώνη».
Η τελική ζήτηση διαμορφώθηκε στα 106 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τα αρχικά επίπεδα και σαφώς κάτω από το ιστορικό ρεκόρ της περσινής αντίστοιχης έκδοσης, αλλά επαρκής ώστε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να βελτιώσει την τιμολόγηση κατά πέντε μονάδες βάσης σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση. Το ποσό που αντλήθηκε αποτελεί ρεκόρ για γαλλικό ομόλογο 20ετούς διάρκειας.
Παρά τη θετική έκβαση, η γαλλική έκδοση δεν ακολούθησε την τάση των ιδιαίτερα «φουσκωμένων» βιβλίων προσφορών που καταγράφηκαν φέτος σε χώρες όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία. Η Γαλλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικές και δημοσιονομικές δυσκολίες, καθώς δεν κατάφερε να εγκρίνει εγκαίρως τον κρατικό προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους.
Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ έχει προειδοποιήσει ότι το έλλειμμα κινείται προς το 5,4% του ΑΕΠ για φέτος, εάν δεν εγκριθεί πλήρης δημοσιονομικός νόμος. «Δεν με εκπλήσσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ζήτηση είναι ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι», σχολίασε η Εβελίν Γκόμεζ-Λίχτι της Mizuho International, σημειώνοντας ότι τα γαλλικά ομόλογα έχουν καταστεί ακριβότερα σε σύγκριση με τα γερμανικά και τα επιτόκια αναφοράς των swaps, ενώ «ο πολιτικός θόρυβος στο παρασκήνιο δεν βοηθά».
