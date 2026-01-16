Όμιλος Λάτση: Αυτό είναι το νέο project των 219 διαμερισμάτων της Aura Residential στο Ελληνικό

Στην αφετηρία το νέο έργο με 4 κτίρια έως 50 μέτρων έχοντας προχωρήσει τώρα αδειοδοτικά, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την πρώτη του φάση