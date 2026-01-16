Όμιλος Λάτση: Αυτό είναι το νέο project των 219 διαμερισμάτων της Aura Residential στο Ελληνικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Λάτση: Αυτό είναι το νέο project των 219 διαμερισμάτων της Aura Residential στο Ελληνικό

Στην αφετηρία το νέο έργο με 4 κτίρια έως 50 μέτρων έχοντας προχωρήσει τώρα αδειοδοτικά, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την πρώτη του φάση

Όμιλος Λάτση: Αυτό είναι το νέο project των 219 διαμερισμάτων της Aura Residential στο Ελληνικό
Στο επόμενο βήμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης περνά το νέο oικιστικό project με τα 219 διαμερίσματα εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από την Αura Residential Α.Ε., που περιλαμβάνει ένα συγκρότημα τεσσάρων υψηλών κτιρίων έως 50 μέτρων σε έκταση 16 στρεμμάτων.

Πρόκειται για το νέο συγκρότημα κατοικιών που σχεδιάζει και υλοποιεί το κοινό εταιρικό σχήμα που έχουν συστήσει ο όμιλος Λάτση μέσω της Xeris Ventures (80%) σε σύμπραξη με την Ελληνικό Α.Ε., θυγατρική της Lamda Development (20%), έχοντας προχωρήσει τώρα αδειοδοτικά, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την πρώτη φάση του έργου, ήτοι την άδεια εκσκαφών και κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης