Όμιλος Λάτση: Αυτό είναι το νέο project των 219 διαμερισμάτων της Aura Residential στο Ελληνικό
Στην αφετηρία το νέο έργο με 4 κτίρια έως 50 μέτρων έχοντας προχωρήσει τώρα αδειοδοτικά, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την πρώτη του φάση
Στο επόμενο βήμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης περνά το νέο oικιστικό project με τα 219 διαμερίσματα εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από την Αura Residential Α.Ε., που περιλαμβάνει ένα συγκρότημα τεσσάρων υψηλών κτιρίων έως 50 μέτρων σε έκταση 16 στρεμμάτων.
Πρόκειται για το νέο συγκρότημα κατοικιών που σχεδιάζει και υλοποιεί το κοινό εταιρικό σχήμα που έχουν συστήσει ο όμιλος Λάτση μέσω της Xeris Ventures (80%) σε σύμπραξη με την Ελληνικό Α.Ε., θυγατρική της Lamda Development (20%), έχοντας προχωρήσει τώρα αδειοδοτικά, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την πρώτη φάση του έργου, ήτοι την άδεια εκσκαφών και κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης.
