Ελαιόλαδο: Το «σύστημα» που φουσκώνει τις τιμές
Από τη διεθνή σκακιέρα των τιμών στις ελληνικές πρακτικές της διακράτησης αποθεμάτων και των «παιχνιδιών ραφιού» – Τι αποκαλύπτουν οι δύο μελέτες της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Δεν είναι απλώς κακή σοδειά. Ούτε μόνο η κλιματική κρίση. Ούτε απλώς «εισαγόμενος πληθωρισμός»…
Οι δύο εκτενείς ερευνητικές μελέτες που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη διεθνή και την ελληνική αγορά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου αποκαλύπτουν κάτι πολύ βαθύτερο: μια πολυεπίπεδη «μηχανή» που πολλαπλασιάζει, καθυστερεί και παγιώνει τις ανατιμήσεις.
Μια μηχανή που ξεκινά από τη Χαέν της Ανδαλουσίας, περνά από τα ιταλικά hubs ανάμειξης και branding και καταλήγει στα ελληνικά ράφια, όπου κάθε αλυσίδα παίζει το δικό της εμπορικό παιχνίδι.
