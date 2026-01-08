Δυναμική επιστροφή των ελληνικών τραπεζών σε εξαγορές και συγχωνεύσεις
Από τις αθρόες ρευστοποιήσεις στο come back - Οι ευρωπαϊκές και ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, αξιοποιώντας ισχυρά κεφάλαια, τεχνολογία και νέες αγορές, με το 2026 να προδιαγράφεται ιδιαίτερα ενεργό
Τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις επανακάμπτουν δυναμικά, με τις ελληνικές τράπεζες να εμφανίζονται ιδιαίτερα δραστήριες, επιδιώκοντας να ανακτήσουν κομμάτι του χαμένου εδάφους σε μια ευρύτερη περιοχή, την οποία απώλεσαν κατά την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης όταν αναγκάστηκαν να πουλήσουν όπως όπως τις θυγατρικές τους.
Από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και την επακόλουθη κρίση χρέους της ευρωζώνης, οι ευρωπαϊκές τράπεζες διήνυσαν μια μακρά περίοδο αναδιάρθρωσης και σταδιακής εξυγίανσης. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2012, με τη δέσμευση ότι θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να διασφαλίσει το μέλλον του ευρώ. Για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, η περίοδος αυτή υπήρξε ιδιαίτερα επώδυνη, καθώς οι τράπεζες αναγκάστηκαν να πουλήσουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στα Βαλκάνια, σε πολλές περιπτώσεις σε πολύ χαμηλές αποτιμήσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησής τους.
Κατά τις δύο τελευταίες χρονιές, η κερδοφορία των τραπεζών σε ολόκληρη την Ευρώπη βελτιώθηκε αισθητά, ενώ ειδικά στη χώρα μας οι τράπεζες απέκτησαν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο ανάπτυξης και εξωστρέφειας.
