Στην Αθήνα το πρώτο ξενοδοχειακό deal της χρονιάς αξίας 45 εκατ. ευρώ
Στην Αθήνα, η οποία συνεχίζει να διανύει στην καρδιά του χειμώνα τουριστική «Άνοιξη» πραγματοποιήθηκε το πρώτο ξενοδοχειακό deal του 2026 αξίας 45 εκατ. ευρώ.
Οι υπογραφές μπήκαν την περασμένη Δευτέρα για την εξαγορά του ακινήτου του Hilton Garden Inn Athens στη Λ. Συγγρού από την Cretan Investment Group (CIG). Πρόκειται τον επενδυτικό βραχίονα της MK Hotel Collection με επικεφαλής τη Μαρίτα Καράτζη, η οποία εισέρχεται με αυτόν τον τρόπο στην ξενοδοχειαική αγορά της πρωτεύουσας, μέσω της συμφωνίας sale & leaseback με τη Nova Construction. Η τελευταία εγκαινίασε το ξενοδοχείο κάτω από το brand της Hilton την περασμένη άνοιξη.
