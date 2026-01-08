Στην Αθήνα το πρώτο ξενοδοχειακό deal της χρονιάς αξίας 45 εκατ. ευρώ

Οι υπογραφές μπήκαν την περασμένη Δευτέρα για την εξαγορά του ακινήτου του Hilton Garden Inn Athens στη Λ. Συγγρού από την Cretan Investment Group (CIG) με επικεφαλής την κ. Μαρίτα Καράτζη