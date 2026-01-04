Δημόσιο και χρέη στην Εφορία: Ποιοι κερδίζουν από το “delete” στα ανεξόφλητα χρέη
Δημόσιο και χρέη στην Εφορία: Ποιοι κερδίζουν από το “delete” στα ανεξόφλητα χρέη
Το Δημόσιο παγώνει δισεκατομμύρια ανείσπρακτων χρεών, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα εισπραχθούν ποτέ - Η ρύθμιση αφορά λίγους οφειλέτες με τεράστια ποσά και αυστηρούς όρους επανενεργοποίησης
Η κυβέρνηση αλλάζει σελίδα στη διαχείριση των παλαιών φορολογικών οφειλών, παραδεχόμενη αυτό που εδώ και χρόνια γνώριζε σιωπηρά: ένα τεράστιο κομμάτι των χρεών προς το Δημόσιο δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθεί. Με το νέο πολυνομοσχέδιο, δισεκατομμύρια ευρώ «παγώνουν» και μεταφέρονται εκτός ενεργής διεκδίκησης, στο πλαίσιο μιας πιο ρεαλιστικής στρατηγικής για τα ανείσπρακτα χρέη.
Η ρύθμιση δεν αφορά μαζικά τους φορολογούμενους, αλλά έναν περιορισμένο αριθμό οφειλετών με υπέρογκες οφειλές. Παρ’ όλα αυτά, τα ποσά που τίθενται εκτός ενεργού είσπραξης είναι εντυπωσιακά και αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.
Το σοκ των αριθμών
Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την Εφορία φτάνει τα 110,8 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, περίπου 85 δισ. ευρώ συγκεντρώνονται σε μόλις 9.865 ΑΦΜ. Ο μέσος όρος οφειλής για αυτή τη μικρή ομάδα ξεπερνά τα 8,6 εκατ. ευρώ ανά φορολογούμενο, στοιχείο που καθιστά σαφές γιατί το κράτος θεωρεί ότι μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων είναι πρακτικά χαμένο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η ρύθμιση δεν αφορά μαζικά τους φορολογούμενους, αλλά έναν περιορισμένο αριθμό οφειλετών με υπέρογκες οφειλές. Παρ’ όλα αυτά, τα ποσά που τίθενται εκτός ενεργού είσπραξης είναι εντυπωσιακά και αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.
Το σοκ των αριθμών
Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την Εφορία φτάνει τα 110,8 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, περίπου 85 δισ. ευρώ συγκεντρώνονται σε μόλις 9.865 ΑΦΜ. Ο μέσος όρος οφειλής για αυτή τη μικρή ομάδα ξεπερνά τα 8,6 εκατ. ευρώ ανά φορολογούμενο, στοιχείο που καθιστά σαφές γιατί το κράτος θεωρεί ότι μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων είναι πρακτικά χαμένο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα