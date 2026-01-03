Ενέργεια: Εξαγορές, νέοι παίκτες και στροφή στις υπηρεσίες αλλάζουν τους όρους του ανταγωνισμού
Ενέργεια: Εξαγορές, νέοι παίκτες και στροφή στις υπηρεσίες αλλάζουν τους όρους του ανταγωνισμού
Από τη μάχη της κιλοβατώρας, στη συγκέντρωση, τα στοχευμένα deals, το LNG και την είσοδο στην αγορά παλιών και νέων παικτών που αλλάζουν το ενεργειακό μοντέλο
Η ελληνική αγορά ενέργειας μπαίνει σε μια νέα φάση έντονης αναδιάταξης, καθώς στον σκληρό και παρατεταμένο πόλεμο τιμών προστίθενται δύο εξελίξεις που αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού: η είσοδος νέων παικτών στην αγορά και η σταδιακή μετατόπιση των εταιρειών από την απλή προμήθεια ρεύματος σε ένα ευρύτερο πεδίο ενεργειακών λύσεων.
Η δυναμική εμφάνιση σχημάτων όπως η Aktor, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση δυνάμεων μεταξύ των καθιερωμένων ομίλων, διαμορφώνουν ένα πιο σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον ανταγωνισμού.
Οι τιμές εξακολουθούν να καθορίζουν τη μάχη για τα μερίδια και οι προσφορές στη λιανική παραμένουν καθημερινό εργαλείο. Ωστόσο, η πραγματική σύγκρουση μεταφέρεται σταδιακά αλλού: στο ποιος μπορεί να κρατήσει τον πελάτη περισσότερο, να τον εντάξει σε μια πιο σταθερή σχέση και να αντλήσει αξία πέρα από τον μηνιαίο λογαριασμό.
Δίπλα στο ρεύμα και το φυσικό αέριο αναπτύσσονται λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, χρηματοδότησης παρεμβάσεων, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, αντλιών θερμότητας και συστημάτων εξοικονόμησης, καθώς και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης για κατοικίες, πολυκατοικίες και επιχειρήσεις.
Σταδιακά, η ενέργεια συνδυάζεται και με τηλεπικοινωνίες, δημιουργώντας πακέτα που αυξάνουν τη διάρκεια της σχέσης με τον πελάτη και διαμορφώνουν επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.
Συμμετέχει ενεργά στη μάχη του retail, αξιοποιώντας το μέγεθος και την οικονομική της ισχύ ενώ ταυτόχρονα μετασχηματίζει το επιχειρηματικό της μοντέλο.
Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης, στη διάθεση εξοπλισμού και σε ψηφιακές εφαρμογές που επιτρέπουν τη συνολική διαχείριση της κατανάλωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση στις τηλεπικοινωνίες. Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, στο Capital Markets Day στο Λονδίνο, η ΔΕΗ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την είσοδό της στη σταθερή τηλεφωνία, προσθέτοντας υπηρεσίες φωνής στο χαρτοφυλάκιο που ήδη περιλαμβάνει internet μέσω του εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών που έχει αναπτύξει.
Στο μέτωπο των εξαγορών, η στρατηγική της ΔΕΗ έχει αλλάξει κατεύθυνση. Δεν προβλέπονται νέα μεγάλα deals τύπου Enel Ρουμανίας. Αντίθετα, εξετάζονται μικρές και στοχευμένες κινήσεις, κυρίως εταιρειών προμήθειας της τάξης των 100.000 πελατών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με πιθανές αγορές ακόμη και την Ιταλία.
Τέτοιες προσθήκες ενισχύουν το πάντρεμα παραγωγής και κατανάλωσης, βελτιώνουν την καθετοποίηση και προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στη ζήτηση.
Η δυναμική εμφάνιση σχημάτων όπως η Aktor, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση δυνάμεων μεταξύ των καθιερωμένων ομίλων, διαμορφώνουν ένα πιο σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον ανταγωνισμού.
Οι τιμές εξακολουθούν να καθορίζουν τη μάχη για τα μερίδια και οι προσφορές στη λιανική παραμένουν καθημερινό εργαλείο. Ωστόσο, η πραγματική σύγκρουση μεταφέρεται σταδιακά αλλού: στο ποιος μπορεί να κρατήσει τον πελάτη περισσότερο, να τον εντάξει σε μια πιο σταθερή σχέση και να αντλήσει αξία πέρα από τον μηνιαίο λογαριασμό.
Όταν η κιλοβατώρα δεν αρκείΟ τομέας της προμήθειας εξακολουθεί να αποτελεί την αιχμή του ανταγωνισμού, καθώς εκεί κρίνονται τα μερίδια και η πρόσβαση στον τελικό πελάτη. Το προϊόν, ωστόσο, αλλάζει.
Δίπλα στο ρεύμα και το φυσικό αέριο αναπτύσσονται λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, χρηματοδότησης παρεμβάσεων, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, αντλιών θερμότητας και συστημάτων εξοικονόμησης, καθώς και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης για κατοικίες, πολυκατοικίες και επιχειρήσεις.
Σταδιακά, η ενέργεια συνδυάζεται και με τηλεπικοινωνίες, δημιουργώντας πακέτα που αυξάνουν τη διάρκεια της σχέσης με τον πελάτη και διαμορφώνουν επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.
Οι στρατηγικές των μεγάλων παικτώνΗ ΔΕΗ παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς, με συνολικό μερίδιο κοντά στο 47% και ισχυρή παρουσία στους οικιακούς καταναλωτές.
Συμμετέχει ενεργά στη μάχη του retail, αξιοποιώντας το μέγεθος και την οικονομική της ισχύ ενώ ταυτόχρονα μετασχηματίζει το επιχειρηματικό της μοντέλο.
Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης, στη διάθεση εξοπλισμού και σε ψηφιακές εφαρμογές που επιτρέπουν τη συνολική διαχείριση της κατανάλωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση στις τηλεπικοινωνίες. Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, στο Capital Markets Day στο Λονδίνο, η ΔΕΗ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την είσοδό της στη σταθερή τηλεφωνία, προσθέτοντας υπηρεσίες φωνής στο χαρτοφυλάκιο που ήδη περιλαμβάνει internet μέσω του εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών που έχει αναπτύξει.
Στο μέτωπο των εξαγορών, η στρατηγική της ΔΕΗ έχει αλλάξει κατεύθυνση. Δεν προβλέπονται νέα μεγάλα deals τύπου Enel Ρουμανίας. Αντίθετα, εξετάζονται μικρές και στοχευμένες κινήσεις, κυρίως εταιρειών προμήθειας της τάξης των 100.000 πελατών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με πιθανές αγορές ακόμη και την Ιταλία.
Τέτοιες προσθήκες ενισχύουν το πάντρεμα παραγωγής και κατανάλωσης, βελτιώνουν την καθετοποίηση και προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στη ζήτηση.
Πλώρη για μερίδιο 30%Η Metlen αποτελεί τον δεύτερο ισχυρό πόλο της αγοράς που έχει θέσει έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους: την αύξηση του μεριδίου της Protergia από περίπου 22% σήμερα στο 30% το 2026.
Η προσθήκη οκτώ ποσοστιαίων μονάδων σε σύντομο χρονικό διάστημα προϋποθέτει επιθετική στρατηγική που θα μπορούσε να δικαιολογήσει επιπλέον κινήσεις εξαγορών σε ένα όμιλο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποκτά μικρότερες εταιρείες και να τις ενσωματώσει αρμονικά στον όμιλο της Metlen.
Η Protergia έχει ήδη εγκαινιάσει την εμπορική της συνεργασία με τη Cosmote, συνδυάζοντας σταθερή τηλεφωνία και Internet (COSMOTE MagentaONE) με πακέτα ενέργειας και φυσικού αερίου της εταιρείας (Protergia Picasso). Στο πεδίο των υπηρεσιών, η Metlen εστιάζει κυρίως σε επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς πελάτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν προμήθεια, διαχείριση φορτίων και βελτιστοποίηση κόστους.
Την ίδια στιγμή, η στρατηγική της εταιρείας επεκτείνεται στον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμου και στην ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ενδεικτική είναι η πρόσφατη εισαγωγή στο FSRU της Αλεξανδρούπολης του πρώτου φορτίου LNG από τις ΗΠΑ για λογαριασμό της Βουλγαρίας, κίνηση που αναδεικνύει την ενεργό συμμετοχή του ομίλου σε διασυνοριακές συναλλαγές φυσικού αερίου.
Η πρόσβαση σε LNG και η εμπειρία στη διαχείριση διεθνών ενεργειακών ροών ενισχύουν την καθετοποίηση της Metlen, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο κόστους, στοιχεία που λειτουργούν υποστηρικτικά τόσο για την επιθετική εμπορική πολιτική της Protergia όσο και για τον στόχο αύξησης του μεριδίου της αγοράς στο 30% έως το 2026.
Οι επόμενες κινήσειςΑυξημένη κινητικότητα αναπτύσσει και η Energwave (πρώην Elpedison), μετά την πλήρη ενσωμάτωσή της στον όμιλο Helleniq Energy. Η εταιρεία αξιοποιεί τις συνέργειες με τη μητρική εταιρεία στον τομέα της εμπορίας αλλά και στην παραγωγή, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της στη λιανική.
Ο στόχος που έχει τεθεί για αύξηση του μεριδίου της προμήθειας στο 10% το 2026, από επίπεδα που σήμερα κινούνται κοντά στο μισό, σηματοδοτούν σχεδόν διπλασιασμό της παρουσίας της στην αγορά.
Η στρατηγική αυτή συνδυάζει επιθετική εμπορική πολιτική με την ανάπτυξη ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών που αξιοποιούν την καθετοποίηση και το εύρος δραστηριοτήτων του ομίλου.
Η συμμαχία ΗΡΩΝ – NRG δημιουργεί έναν ακόμη ισχυρό πόλο στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού, με περίπου 500.000 πελάτες και 1,5 GW θερμικής ισχύος.
Η συνένωση τελεί αν αναμονή της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διευρύνοντας την ενεργειακή συμμαχία μεταξύ των δύο ισχυρών ομίλων, η οποία ξεκίνησε με την από κοινού συμμετοχή τους στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στην Κομοτηνή συνολικής ισχύος 877 MW.
Νέοι παίκτες στην αγοράΤο μεγάλο παζλ στην αγορά συμπληρώνει η είσοδος νέων παικτών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Aktor.
Η εταιρεία, η οποία μέχρι σήμερα επένδυε στις ΑΠΕ έχοντας σε λειτουργία 380 MW με στόχο τα 1,3 GW ως το 2028, από τον περασμένο Νοέμβρη έχει κάνει ένα μεγάλο άλμα, διεκδικώντας σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας κυρίαρχο ρόλο και στη μεταφορά LNG, στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και την Ουκρανία μέσω του κάθετου διαδρόμου.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι ως το τέλος Ιανουαρίου θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά προμηθευτές και αγοραστές για τη μεταφορά LNG από το 2030 και μετά σε συνέχεια της 20ετούς συμφωνίας προμήθειας LNG με τη Venture Global.
Η δραστηριότητα αυτή δεν μεταβάλλει την επιλεκτική ανάπτυξη της εταιρείας και στις ΑΠΕ. Λίγο πριν την εκπνοή της νέας χρονιάς η εταιρία ανακοίνωσε την απόκτηση του 51% της Sun Force Two αποκτώντας 140 MW φωτοβολταϊκών σε λειτουργία και επιπλέον 200 MW σε στάδιο ανάπτυξης. Τον σχεδιασμό της για ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο «πράσινων» έργων υπηρετεί και η απόφασή της να συστήσει νέα θυγατρική που θα επενδύσει στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.
Η ΔΕΠΑ, διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα και στη λιανική μέσω της Φυσικό Αέριο, συμμετοχή στο FSRU της Αλεξανδρούπολης και στρατηγικές συνεργασίες σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε Αλεξανδρούπολη και Λάρισα.
Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται δείχνει ότι η αγορά ενέργειας δεν κρίνεται πλέον μόνο στο ποιος θα προσφέρει το φθηνότερο τιμολόγιο.
Κρίνεται και στο ποιος θα καταφέρει να ελέγξει περισσότερα τμήματα της ενεργειακής αλυσίδας, να αναπτύξει υπηρεσίες που δημιουργούν διάρκεια και να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα