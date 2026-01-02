Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 9 Ιανουαρίου: Πάνω από 45 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους
Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 9 Ιανουαρίου: Πάνω από 45 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους

9 εκατομμύρια από τον e-ΕΦΚΑ στις 8 και 9 Ιανουαρίου και πάνω από 37 εκατομμύρια από τη ΔΥΠΑ

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 9 Ιανουαρίου: Πάνω από 45 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους
Συνολικά 45.600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 28.500 δικαιούχους, από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 8 και 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

- 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
