Η Ελλάδα το ταχύτερα αναπτυσσόμενο startup οικοσύστημα στην Ευρώπη με πάνω από €730 εκατ. σε 95 deals το 2025
Η χώρα καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση venture capital στην Ευρώπη
Το ελληνικό startup περιβάλλον καταγράφει ισχυρή επιτάχυνση με πάνω από 90 εταιρείες και περισσότερους από 140 επενδυτές, ενώ η χώρα εμφανίζεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά venture capital στην Ευρώπη
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από την έκθεση FWD Greece: Innovation Pulse 2025–2026, που παρουσιάστηκε από τη Found.ation σε συνεργασία με την 28DIGITAL και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI). Σύμφωνα με τα ευρήματά της, περισσότερα από €732 εκατ. επενδύθηκαν το 2025 μέσω 95 συμφωνιών σε πάνω από 90 ελληνικές startups, καταγράφοντας αύξηση 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στις χρηματοδοτήσεις συμμετείχαν 143 διαφορετικοί επενδυτές από όλο τον κόσμο, ενώ 18 venture capital funds και 10 επιπλέον επενδυτικές πλατφόρμες δραστηριοποιούνται ενεργά στην ελληνική αγορά.
Ταυτόχρονα, η αγορά «απλώνεται» και στα δύο άκρα της: από τη μία, η μεγάλη πλειονότητα των συμφωνιών –περίπου 3 στις 4– αφορά εταιρείες που βρίσκονται στην αρχή και παίρνουν τα πρώτα κεφάλαια για να στήσουν και να δοκιμάσουν το προϊόν τους. Από την άλλη, οι μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις –οι υπόλοιπες 1 στις 4 συμφωνίες– αφορούν εταιρείες που έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να μεγαλώσουν και συγκέντρωσαν πάνω από 600 εκατ. ευρώ για την επέκτασή τους. Με άλλα λόγια, βλέπουμε ταυτόχρονα «νέο αίμα» αλλά και ώριμες εταιρείες που τραβούν μεγάλα ποσά για κλιμάκωση.
Η μεγαλύτερη επένδυση που ολοκληρώθηκε φέτος στη χώρα ήταν αυτή της Spotawheel, της εταιρείας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ύψους €300 εκατ. γεγονός που την καθιστά και τη μεγαλύτερη ελληνική χρηματοδότηση της χρονιάς δείχνοντας ότι πλέον μπορούν να κλείνουν στην Ελλάδα γύροι που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν απαγορευτικοί.
Παράλληλα, στην αγορά μπαίνει σταδιακά και μια πιο σύνθετη μορφή χρηματοδότησης, όπου μέρος των κεφαλαίων δεν είναι «συμμετοχή» στην εταιρεία αλλά ειδικού τύπου δανεισμός, κάτι που θεωρείται ένδειξη ωρίμανσης: όταν μια αγορά αποκτά περισσότερα εργαλεία χρηματοδότησης, αποκτά και μεγαλύτερη αντοχή.
Οι πιο χρηματοδοτούμενοι κλάδοι στην Ελλάδα για το 2025 ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, το SaaS και το HealthTech, ενώ το Defence Tech αναδύεται πλέον ως διακριτός και δυναμικά αναπτυσσόμενος τομέας. Η τάση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπου η AI πρωταγωνιστεί, αλλά και με τη διεθνή στροφή σε τεχνολογίες διπλής χρήσης.
Όπως σημειώνει ο Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner της Found.ation, «το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας δεν εξελίσσεται πλέον γραμμικά, αλλά μετασχηματίζεται, καθώς επιχειρηματικότητα, εταιρική καινοτομία, ακαδημαϊκή έρευνα και πολιτικές συγκλίνουν». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της HDBI, Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, τονίζει ότι «η επόμενη φάση ανάπτυξης απαιτεί ισχυρότερες συνεργασίες, βαθύτερη εξειδίκευση και διεθνή κλιμάκωση», ενώ ο CEO της 28DIGITAL, Federico Menna, χαρακτηρίζει την Ελλάδα «ένα από τα πιο υποσχόμενα innovation hubs της Ευρώπης».
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα αναφέρεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά στην Ευρώπη για το 2025, εξέλιξη που αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων: ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις σε ώριμες εταιρείες, αλλά και σταδιακή επιστροφή της κινητικότητας στο πρώιμο στάδιο.
Το κρίσιμο ερώτημα για την επόμενη περίοδο είναι κατά πόσο η δυναμική αυτή θα μεταφραστεί σε περισσότερες διεθνείς κλιμακώσεις, νέες εξαγορές/εξόδους και διατηρήσιμη παραγωγή εταιρειών με ισχυρό αποτύπωμα εκτός συνόρων.
