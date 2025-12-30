Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG για τη βουλγαρική αγορά από τη Metlen
Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG για τη βουλγαρική αγορά από τη Metlen
Έρχονται και νέα φορτία προς Βουλγαρία από αρχές της νέας χρονιάς - Η Metlen μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι του αμερικανικού LNG
Σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής τροφοδοσίας φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιεί η Metlen, μέσω του Τομέα International Energy Supply & Trading, με την άφιξη του πρώτου αμερικανικού φορτίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο FSRU Αλεξανδρούπολης, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη αναγκών της Boulgargaz στη βουλγαρική αγορά.
Οι ροές LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου προς τη Βουλγαρία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα εμπορικών διασυνδέσεων που συνδέουν την ελληνική αγορά με τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.
Η Metlen συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ιδιώτες καταναλωτές και εμπόρους φυσικού αερίου στην περιοχή, καθώς και στους βασικούς εισαγωγείς φυσικού αερίου και LNG στην Ελλάδα.
Μέσα από διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προμηθειών και ανεπτυγμένες δυνατότητες trading, υποστηρίζει με συνέπεια τον εφοδιασμό αγορών όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά και ευρύτερα της βαλκανικής περιφέρειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ροές LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου προς τη Βουλγαρία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα εμπορικών διασυνδέσεων που συνδέουν την ελληνική αγορά με τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.
Η Metlen συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ιδιώτες καταναλωτές και εμπόρους φυσικού αερίου στην περιοχή, καθώς και στους βασικούς εισαγωγείς φυσικού αερίου και LNG στην Ελλάδα.
Μέσα από διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προμηθειών και ανεπτυγμένες δυνατότητες trading, υποστηρίζει με συνέπεια τον εφοδιασμό αγορών όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά και ευρύτερα της βαλκανικής περιφέρειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα