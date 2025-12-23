ΔΑΑ: Με 34 εκατ. επιβάτες κλείνει το 2025 το αεροδρόμιο της Αθήνας- Η αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση
ΔΑΑ: Με 34 εκατ. επιβάτες κλείνει το 2025 το αεροδρόμιο της Αθήνας- Η αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση
Τα στοιχεία έδωσε χθες η διοίκηση του αεροδρομίου, ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάννης Παράσχης, ο οποίος παραδίδει την σκυτάλη το 2026, από τις αρχές Φεβρουαρίου στον κ. Γιώργο Καλλιμασιά
Με σημαντική άνοδο, στα 34 εκατ. επιβάτες από τα 31,9 εκατ. του 2024, εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2025 για την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας το οποίο «τρέχει» αυτή την περίοδο το μεγάλο πρόγραμμα επέκτασης. Μάλιστα μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει και ο ανάδοχος για το κύριο κομμάτι του έργου, αυτό για την επέκταση του κύριου τερματικού σταθμού, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία έδωσε χθες η διοίκηση του αεροδρομίου, ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάννης Παράσχης, ο οποίος παραδίδει την σκυτάλη το 2026, από τις αρχές Φεβρουαρίου στον κ. Γιώργο Καλλιμασιά.
«Το 2025 ήταν μία πολύ καλή χρόνια για το αεροδρόμιο της Αθήνας», ανέφερε ο κ. Παρασχής, αποδίδοντας τη δυναμική αυτή τόσο στη συνολικά θετική πορεία της Ελλάδας μετά την πανδημία όσο και στην αυξημένη πλέον ταξιδιωτική κινητικότητα των Ελλήνων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα στοιχεία έδωσε χθες η διοίκηση του αεροδρομίου, ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάννης Παράσχης, ο οποίος παραδίδει την σκυτάλη το 2026, από τις αρχές Φεβρουαρίου στον κ. Γιώργο Καλλιμασιά.
«Το 2025 ήταν μία πολύ καλή χρόνια για το αεροδρόμιο της Αθήνας», ανέφερε ο κ. Παρασχής, αποδίδοντας τη δυναμική αυτή τόσο στη συνολικά θετική πορεία της Ελλάδας μετά την πανδημία όσο και στην αυξημένη πλέον ταξιδιωτική κινητικότητα των Ελλήνων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα