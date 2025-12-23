ΔΑΑ: Με 34 εκατ. επιβάτες κλείνει το 2025 το αεροδρόμιο της Αθήνας- Η αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση

Τα στοιχεία έδωσε χθες η διοίκηση του αεροδρομίου, ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάννης Παράσχης, ο οποίος παραδίδει την σκυτάλη το 2026, από τις αρχές Φεβρουαρίου στον κ. Γιώργο Καλλιμασιά