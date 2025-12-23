Μύκονος: Προς αναστολή οι πλειστηριασμοί για ξενοδοχείο και βίλα της Jackie O’ Bar Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μύκονος: Προς αναστολή οι πλειστηριασμοί για ξενοδοχείο και βίλα της Jackie O’ Bar Mykonos

Το υπό κατασκευή 5άστερο συγκρότημα κοντά στην παραλία Super Paradise καθώς και η πολυτελής μεζονέτα στην Αλεομάντρα έχουν προγραμματιστεί να βγουν σε πλειστηριασμό στις 21 Ιανουαρίου 2026- Οι τιμές πρώτης προσφοράς με τα…πολλά μηδενικά, η ιστορία και τα πρόσωπα του θρυλικού Jackie O’ Bar

Μύκονος: Προς αναστολή οι πλειστηριασμοί για ξενοδοχείο και βίλα της Jackie O’ Bar Mykonos
Με…σφυροκόπημα απειλούνται «επώνυμα» ακίνητα και συγκεκριμένα υπό κατασκευή ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, αλλά και πολυτελής βίλα στη Μύκονο.

Πρόκειται για ιδιοκτησίες της «Jackie O’ Bar Mykonos Ανώνυμη Εταιρεία Εστίασης Τουριστική Ξενοδοχειακή», που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια τα ομώνυμα μπαρ-εστιατόρια στη Χώρα, αλλά και στην παραλία Super Paradise.

Οι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2026, -εκτός εάν μεσολαβήσουν κινήσεις που θα οδηγήσουν σε αναστολή-, και είναι από τους… ακριβότερους της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς η συνολική τιμή εκκίνησης υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης