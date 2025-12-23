Μύκονος: Προς αναστολή οι πλειστηριασμοί για ξενοδοχείο και βίλα της Jackie O’ Bar Mykonos
Το υπό κατασκευή 5άστερο συγκρότημα κοντά στην παραλία Super Paradise καθώς και η πολυτελής μεζονέτα στην Αλεομάντρα έχουν προγραμματιστεί να βγουν σε πλειστηριασμό στις 21 Ιανουαρίου 2026- Οι τιμές πρώτης προσφοράς με τα…πολλά μηδενικά, η ιστορία και τα πρόσωπα του θρυλικού Jackie O’ Bar
Με…σφυροκόπημα απειλούνται «επώνυμα» ακίνητα και συγκεκριμένα υπό κατασκευή ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, αλλά και πολυτελής βίλα στη Μύκονο.
Πρόκειται για ιδιοκτησίες της «Jackie O’ Bar Mykonos Ανώνυμη Εταιρεία Εστίασης Τουριστική Ξενοδοχειακή», που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια τα ομώνυμα μπαρ-εστιατόρια στη Χώρα, αλλά και στην παραλία Super Paradise.
Οι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2026, -εκτός εάν μεσολαβήσουν κινήσεις που θα οδηγήσουν σε αναστολή-, και είναι από τους… ακριβότερους της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς η συνολική τιμή εκκίνησης υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ.
