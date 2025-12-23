«Φρενάρουν» οι ξένοι στις αγοραπωλησίες ακινήτων: Πτώση κατά 23,9% στο 9μηνο στα 1,46 δισ. ευρώ

Μπορεί η συνεισφορά του κλάδου των ακινήτων να παραμένει κρίσιμη όσον αφορά το μερίδιο επί του συνόλου των Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα, παρ’ όλ΄ αυτά η εφετινή χρονιά συνοδεύεται από διψήφιο ποσοστό πτώσης με την αγορά να αναζητεί νέο σημείο ισορροπίας μετά και τις αλλαγές στο πρόγραμμα ‘’Golden Visa’’ για τη χορήγηση αδειών διαμονής τρίτων επενδυτών.



Με βάση τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο εννεάμηνο του 2025, οι καθαρές εισπράξεις από τις ξένες άμεσες επενδύσεις για την αγορά ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 1,466 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 23,9% έναντι του αντίστοιχου επιπέδου εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2024. Τότε, το αντίστοιχο νούμερο ήταν λίγο χαμηλότερο των 2 δισ. ευρώ -για την ακρίβεια στα 1,926 δισ. ευρώ- σε συνέχεια του μεγάλου όγκου που καταγράφηκε την περυσινή χρονιά με τους επενδυτές να σπεύδουν να προλάβουν τους περιορισμούς σε Golden Visa και βραχυχρόνιες μισθώσεις.



Μάλιστα η ίδια η ΤτΕ στην ενδιάμεση έκθεση που δημοσίευσε χθες διαπιστώνει το γεγονός και μάλιστα, όπως επισημαίνεται «παρά την αύξηση που σημειώνεται στις αξίες των διαμερισμάτων». Όπως διαπιστώνει και η ΤτΕ το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται ελαφρώς πιο συγκρατημένο σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία του προγράμματος Golden Visa, καθώς και των καθαρών εισπράξεων από ξένες άμεσες επενδύσεις για αγοραπωλησίες ακινήτων. Την ίδια στιγμή, οι ξένοι επενδυτές που επιλέγουν πλέον να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά εμφανίζουν σαφώς πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική, εγκαταλείποντας τον σαφώς πιο κερδοσκοπικό χαρακτήρα που χαρακτήριζε παλαιότερες περιόδους.



«Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Golden Visa (Οκτώβριος 2025), τα αιτήματα (εκδοθείσες και εκκρεμείς άδειες διαμονής) κατά το δεκάμηνο του 2025 μειώθηκαν σε 6.205, έναντι 7.028 αιτημάτων την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας υποχώρηση, σε ετήσια βάση, κατά 11,7%», επισημαίνεται η ΤτΕ στην ενδιάμεση έκθεση με το Νοέμβριο να συνεχίζει πτωτικά. Στο εντεκάμηνο του 2025 τα αιτήματα αδειών μόνιμου επενδυτή Golden Visa (αρχικές χορηγήσεις και ανανεώσεις) με βάση τα στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου φτάνουν τα 6.614 και μόνο για το μήνα Νοέμβριο ήταν στα 377, λιγότερα σε σύγκριση με τα 481 αιτήματα του Οκτωβρίου και 413 αιτήματα του Σεπτεμβρίου. Μετά τον Αύγουστο (309 αιτήματα) ο Νοέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας της χρονιάς φέτος.



Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr