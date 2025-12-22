Ken Fulk: Ο διακοσμητής της υπερ-ελίτ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ken Fulk: Ο διακοσμητής της υπερ-ελίτ

Ο εκκεντρικόw interior designer σχεδίασε την πολυτέλεια για ανθρώπους χωρίς όρια, μετατρέποντας σπίτια, ταξίδια και γιορτές σε σκηνοθετημένες εμπειρίες ζωής

Ken Fulk: Ο διακοσμητής της υπερ-ελίτ
«Και τι δεν κάνει αυτός ο διακοσμητής». Με αυτόν τον τίτλο κυκλοφόρησε άρθρο των New York Times για τον Αμερικανό interior designer Ken Fulk, ο οποίος έχει επιμεληθεί γάμους των 50 εκατομμυρίων δολαρίων και πάρτι γενεθλίων με budget χωρίς όριο.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης