Η Γκιλφόιλ επισκέφθηκε τα ναυπηγεία Ελευσίνας της ONEX και το «BOSPOROS» της Tsakos Energy Navigation
Στο επίκεντρο η έμπρακτη στήριξη του ομίλου Τσάκου στην ελληνική ναυπηγοεπισκευή – Το τέταρτο πλοίο του ομίλου στην Ελευσίνα για το 2025 και το 12ο συνολικά μαζί με το Νεώριο - Η στρατηγική σημασία των ελληνικών ναυπηγείων στη Μεσόγειο
Με φόντο το δεξαμενόπλοιο «BOSPOROS» της εισηγμένης στο New York Stock Exchange, Tsakos Energy Navigation, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ στα ναυπηγεία Ελευσίνας της ONEX, σε μια παρουσία που ανέδειξε τόσο τη δυναμική της ελληνικής ναυπηγοεπισκευής, όσο και τη στρατηγική επιλογή του ομίλου Τσάκου να επενδύει σταθερά στην Ελλάδα.
Η πρέσβης βρέθηκε στο πλοίο και στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων στο πλαίσιο της υπογραφής σύμβασης για την κατασκευή δύο συν δύο ρυμουλκών από την ONEX για λογαριασμό της MEGATUGS, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, καθώς και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ONEX Πάνου Ξενοκώστα και του Πάνου Ξηραδάκη, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ρυμουλκών.
