Πλειστηριασμοί: Άλλαξαν χέρια τα γραφεία της «Ελευθερίας» και τα εργαστήρια της «Παπασπύρου»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ακίνητο της ιστορικής εφημερίδας της Λάρισας κατακυρώθηκε με 1 ευρώ πάνω από την τιμή πρώτης προσφοράς-Σε νέο ιδιοκτήτη και τμήματα από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Σε νέους ιδιοκτήτες πέρασαν ορισμένα από τα «επώνυμα» ακίνητα που βγήκαν νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό, ενώ τα περισσότερα έμειναν στα αζήτητα, όπως συμβαίνει συνήθως.

Μεταξύ αυτών, πάντως, που άλλαξαν χέρια είναι τα γραφεία της ιστορικής εφημερίδας Ελευθερία της Λάρισας, τμήματα του ακινήτου όπου φιλοξενείται το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο καθώς και τα γραφεία και εργαστήρια της γνωστής εταιρείας ζαχαροπλαστικής και εστίασης «Παπασπύρου».

Η «Ελευθερία» της Λάρισας
Μία από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές επαρχιακές εφημερίδες, η «Ελευθερία» της Λάρισας, που εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1922, βρέθηκε σήμερα στο στόχαστρο των πλειστηριασμών.

