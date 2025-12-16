Δημήτρης Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Η ενεργειακή διασύνδεση θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των τιμών του ρεύματος

Η ενεργειακή διασύνδεση θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των τιμών του ρεύματος, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το νέο πακέτο της ΕΕ για τα δίκτυα.



Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Η ενεργειακή διασύνδεση δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαία αγορά χωρίς ενεργειακή διασύνδεση και με τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των χωρών. Αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Το πακέτο για τα δίκτυα είναι μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου το ενεργειακό κόστος παραμένει ακόμη πολύ υψηλό και πλήττει δυσανάλογα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Με επαρκή στήριξη από την Κομισιόν στα κράτη μέλη. Με επαρκή χρηματοδότηση και κινητοποίηση και ιδιωτικών επενδύσεων. Με καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό. Με εξορθολογισμό και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Το πακέτο για τα δίκτυα δεν είναι μια απλή τεχνική λεπτομέρεια. Είναι επένδυση στην ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είναι κεντρική μας πολιτική προτεραιότητα.