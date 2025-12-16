Διόρθωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο στόχαστρο των πωλητών οι τράπεζες

Ισχυρές απώλειες και μεγάλος όγκος πακέτων στην Eurobank - Πάνω από τα 18 ευρώ η ΔΕΗ για πρώτη φορά από το 2008 - Συνεχίζουν σε τροχιά ρεκόρ οι μετοχές του ομίλου Viohalco