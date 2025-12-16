Διόρθωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο στόχαστρο των πωλητών οι τράπεζες
Διόρθωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο στόχαστρο των πωλητών οι τράπεζες
Ισχυρές απώλειες και μεγάλος όγκος πακέτων στην Eurobank - Πάνω από τα 18 ευρώ η ΔΕΗ για πρώτη φορά από το 2008 - Συνεχίζουν σε τροχιά ρεκόρ οι μετοχές του ομίλου Viohalco
Στο «κόκκινο» έκλεισε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να οπισθοχωρεί εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, χάνοντας έδαφος στην προσπάθεια ανάκτησης των φετινών κορυφών (2.126 μονάδες). Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με την Eurobank να καταγράφει ισχυρές απώλειες και μεγάλο όγκο πακέτων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/12), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 20,93 μονάδες ή -0,99% και έκλεισε στις 2.086,50 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.085,87 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.101,70 μονάδες. Η άνοδος του ΧΑ εντός του Δεκεμβρίου περιορίστηκε σε +0,16% και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +41,97%.
Πέραν της Eurobank, πιέσεις δέχθηκαν στο ταμπλό η Metlen, η Motor Oil και ο ΟΠΑΠ. Αντίθετα, η ΔΕΗ κράτησε αποστάσεις και έριξε το «φράγμα» των 18 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2008. Παράλληλα, μετοχές του ομίλου Viohalco συνέχισαν να υπεραποδίδουν, με την μητρική, την ElvalHalcor και τη Noval Property να κλείνουν σε νέα επίπεδα ρεκόρ.
Σε γενικές γραμμές, η Αθήνα ευθυγραμμίστηκε σήμερα με τις τάσεις διόρθωσης που επικρατούν στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, το επιλεκτικό ενδιαφέρον και το rotation στους τίτλους που πρωταγωνιστούν περιορίζει τη δυναμική των πωλητών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών (ΕΕ, Βρετανία, Ιαπωνία) που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.
Προσωρινά εκτός ταμπλό η Πειραιώς – Πρεμιέρα για την Aktor
Στο οικονομικό πεδίο, ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός για το 2026, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, το πακέτο περιλαμβάνει νέα μέτρα ύψους 1,76 δισ. ευρώ που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026 και 1,14 δισ. ευρώ που έχουν ήδη νομοθετηθεί το 2025, τα οποία αφορούν φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση των κοινωνικών εισφορών και αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
Προσωρινά εκτός ταμπλό μένει από αύριο η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της αντίστροφης συγχώνευσης με την Piraeus Holdings. Η μετοχή θα επανέλθει στο ΧΑ την ερχόμενη Δευτέρα (22/12).
Εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 140.000 ομολογίες της Aktor, αξίας 1.000 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την έκδοση του πενταετούς ομολόγου με σταθερό επιτόκιο 4,7%. Συνολικά αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 140 εκατ. ευρώ, με τις τελικές δαπάνες της έκδοσης να ανέρχονται σε 3,8 εκατ. ευρώ (καθαρά αντληθέντα κεφάλαια 136,2 εκατ. ευρώ). Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 440,7 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η δημόσια προσφορά να καλυφθεί κατά 3,15 φορές. Έως 111,9 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν την περίοδο 2025-2027 στη χρηματοδότηση έργων υποδομών, παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ, ΑΠΕ, ακινήτων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε εξαγορές και συμμετοχές, ενώ έως 24,3 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η αποκοπή μερίσματος της AS Company, καθώς οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής ύψους 0,060463118 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,0574399621 ανά μετοχή). Η έκτακτη χρηματική διανομή συνολικού μικτού ποσού 787.561,20 ευρώ προέρχεται από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης 2022 και η καταβολή της θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Τάσεις διόρθωσης στις διεθνείς αγορές
Νευρικότητα επικρατεί στη Wall Street μετά την ανακοίνωση των κρίσιμων στοιχείων για την αμερικανική οικονομία, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η Fed βραχυπρόθεσμα. Σήμερα δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία για την απασχόληση Νοεμβρίου (64.000 νέες θέσεις εργασίας) και οι λιανικές πωλήσεις Οκτωβρίου («φρένο» λόγω πτώσης στις αγορές αυτοκινήτων). Ακολουθεί την Πέμπτη ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) Νοεμβρίου. Νέες απώλειες καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να υποχωρούν κατά -0,4%, ενώ ο Nasdaq χάνει -0,2%.
Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις αμυντικές μετοχές να υποχωρούν σημαντικά καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η προσοχή στρέφεται στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια (ΕΚΤ, BoE, Riksbank, Norges Bank). Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες -0,6%, ο γερμανικός DAX χάνει -0,8%, ο βρετανικός FTSE 100 -0,9% και ο γαλλικός CAC 40 -0,4%.
