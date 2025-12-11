Έρχεται η ανάληψη μετρητών από εμπορικά καταστήματα, πώς θα λειτουργεί
Έρχεται η ανάληψη μετρητών από εμπορικά καταστήματα, πώς θα λειτουργεί
Το σχέδιο θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τη Mastercard για μικρά ποσά - Θα ισχύει με την αγορά κάποιου προϊόντος, χωρίς προμήθεια για τον πελάτη ή τον έμπορο
Τη δυνατότητα ανάληψης ή ακόμη και κατάθεσης μετρητών από φυσικά πρόσωπα στο εμπορικό κατάστημα προωθεί η Mastercard, παρακάμπτοντας το ATM σε μια περίοδο που η συζήτηση για τη διατήρηση ή την επέκταση του δικτύου των ATMs αποτελεί ζητούμενο του σχεδιασμού για τις τράπεζες. Το μοντέλο, όπως δήλωσε ο Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Παναγιώτης Πολύδωρος, είναι σε φάση σχεδιασμού για τη δοκιμή του και στην Ελλάδα εντός του 2026. «Κλειδί» για την εφαρμογή του είναι οι συμφωνίες με τους εμπόρους, οι οποίοι «θα επωφεληθούν από την αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα».
Η Mastercard έχει δοκιμάσει το σχετικό μοντέλο σε Πολωνία και Κύπρο. Για παράδειγμα, στην Κύπρο η ανάληψη μετρητών μπορεί να γίνει μέσω συγκεκριμένων τραπεζικών καρτών (κυρίως debit) σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (π.χ. σούπερ μάρκετ), με την προϋπόθεση ότι συνδυάζεται με την αγορά ενός προϊόντος και για συγκεκριμένα ποσά (συνήθως μέχρι 50-100 ευρώ) και ανάλογα με την πολιτική του κάθε καταστήματος και της τράπεζας.
Ετσι, κάποιος μπορεί να κάνει αγορά π.χ. 50 ευρώ και να ζητήσει παράλληλα την ανάληψη 50 ευρώ σε μετρητά. Η χρέωση που θα υπάρξει στο ταμείο θα είναι 100 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης ρευστότητας, χωρίς να καταφύγει στο πλησιέστερο ATM. Το σύστημα είναι σε φάση σχεδίασης στην Ελλάδα, προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα του εμπορικού κόσμου και στόχος είναι να εφαρμοστεί πιλοτικά για μικρά ποσά, ενώ για μεγαλύτερα θα χρησιμοποιείται το παραδοσιακό ATM.
Μέσω των POSΌπως αναφέρει η Καθημερινή, η δυνατότητα ανάληψης μετρητών την ώρα της συναλλαγής (cashback), αξιοποιώντας το δίκτυο των POS που έχει καθολική κάλυψη σε όλη τη χώρα, θα είναι χωρίς χρέωση για τον καταναλωτή αλλά και τον έμπορο και αποτελεί μια καινοτομία που επιδιώκει να εισαγάγει η Mastercard για να ενισχύσει την παρουσία της στον χώρο των συναλλαγών, ενόψει της διεύρυνσης του ανταγωνισμού με νέα εργαλεία, όπως είναι οι άμεσες πληρωμές μέσω IRIS.
Συνεργασία με ΚΤΕΛΣτον σχεδιασμό της Mastercard για την επόμενη χρονιά περιλαμβάνεται η επέκταση της συνεργασίας με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να πληρώνει με την κάρτα του το αντίτιμο του εισιτηρίου. Η κάρτα θα χρεώνεται αυτόματα κατά την έξοδο με τη μέθοδο του tap out. «Ηδη είμαστε σε πιλοτική φάση», δήλωσε ο κ. Πολύδωρος, «με 600 λεωφορεία που έχουν ενταχθεί στο σύστημα και η προσδοκία μας είναι όλος ο στόλος των 3.500 λεωφορείων να ενεργοποιηθεί το 2026». Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα διευκολύνει και τους τουρίστες, ενισχύοντας την τάση αντικατάστασης των μετρητών από κάρτα.
