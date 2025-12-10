Χαρδαλιάς: Σε χρόνο-ρεκόρ το «Attiki On», άμεσα ξεκινούν επενδύσεις εκατοντάδων μικρών επιχειρήσεων στην Αττική

Μέσω του προγράμματος «Attiki On», θα δοθούν 120 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 1.301 επιχειρήσεων στην Αττική – Έχουν εγκριθεί ήδη 406 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ