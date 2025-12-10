Καταργείται η προσωπική διαφορά: Οι κερδισμένοι συνταξιούχοι από την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
Καταργείται η προσωπική διαφορά: Οι κερδισμένοι συνταξιούχοι από την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι
Την κατάργηση στης προσωπικής διαφοράς η οποία παύει πλέον να αποτελεί τροχοπέδη στη χορήγηση της ετήσιας αύξησης, ώστε να βελτιώνεται το εισόδημα όλων των συνταξιούχων προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο».
Μέχρι πρότινος οι συνταξιούχοι που θα έβλεπαν τις αυξήσεις στην τσέπη ανέρχονταν σε 1,9 εκατ. Ωστόσο , μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις στους δικαιούχους θα προστεθούν άλλοι 671.000 συνταξιούχοι.
Το 45% του συνόλου των 671.000 συνταξιούχων, δηλαδή περίπου 300.000 θα λάβουν με τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 το 100% της αύξησης ενώ οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης.
Ωστόσο υπάρχει και μια ενδιάμεση ζώνη συνταξιούχων που έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς η οποία στο σύνολο της δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πάρουν από 50.01% έως 99.99% της αύξησης ανάλογα με το αποτέλεσμα του συμψηφισμού.
Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι.
Θυμίζουμε ότι η αύξηση που θα δοθεί από τις 19 έως τις 21 Δεκεμβρίου (οι τελικές ημερομηνίες θα αποφασιστούν την Πέμπτη) θα ανέρχεται σε 2,4%. Έτσι οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 19 έως 70 ευρώ το μήνα.
Ειδικότερα στις συντάξεις έως 850 ευρώ θα ανέλθουν από 19 έως 22 ευρώ το μήνα, στις μεσαίες συντάξεις των 1300-1500 ευρώ θα ανέλθουν από 35 έως 39 ευρώ το μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 70 ευρώ το μήνα. Σε ετήσια βάση στις μεσαίες συντάξεις η αύξηση θα ανέλθει στα 450 ευρώ και στις υψηλές πάνω από 2.700 ευρώ θα φτάσει στα 840 ευρώ ετησίως.
Με την τροπολογία προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς, που διατηρούν πολλοί συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι δικαιώθηκαν σύνταξης προ της εφαρμογής του συστήματος του ν. 4387/2016, με τις εκάστοτε χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των κύριων συντάξεων, με σκοπό τη χορήγηση της αύξησης και στην κατηγορία αυτή των συνταξιούχων και την ενίσχυση του εισοδήματος τους.
Προς τον σκοπό αυτό και για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων προβλέπεται για το έτος 2026 ο συμψηφισμός ποσοστού 50% του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων, που προκύπτει σύμφωνα με τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026, με το ποσό της προσωπικής διαφοράς, που διατηρούν οι συνταξιούχοι και η χορήγηση ολόκληρου του εναπομείναντος ποσού της αύξησης ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς.
Με βάση την τροπολογία οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες .
1. Σε εκείνους με μηδενική προσωπική διαφορά την 31η.12.2025 οι οποίοι λαμβάνουν όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026, το οποίο θα είναι 2.4%.
2. Στους συνταξιούχους με διαμορφωθείσα, κατά την 31η.12.2025, προσωπική διαφορά μικρότερη σε ποσό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026 οι οποίοι λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το ποσό της αύξησης, το ποσό της αύξησης που εναπομένει, ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτατο ποσό αύξησης το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αύξησης.
3. Στους συνταξιούχους με διαμορφωθείσα κατά την 31η.12.2025, προσωπική διαφορά μεγαλύτερη σε ποσό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026 οι οποίοι λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης, το υπολειπόμενο πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης.
Από το έτος 2027 και εφεξής θα χορηγείται πλήρης αύξηση στο ποσό των κύριων συντάξεων, όπως έχει διαμορφωθεί την 31η.12.2026, χωρίς συμψηφισμό του εναπομείναντος υπερβάλλοντος ποσού λόγω προσωπικής διαφοράς.
Λαμβάνοντας δε υπόψιν τα συμπεράσματα της από 3.11.2025 αναλογιστικής μελέτης προκύπτει ότι το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης (για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη) προβαλλόμενο ως το 2060 δεν υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης του 2,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος με έτος αναφοράς το 2009, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Έτσι με την προτεινόμενη ρύθμιση η τυχόν διατήρηση της προσωπικής διαφοράς παύει να αποτελεί τροχοπέδη στη χορήγηση της ετήσιας αύξησης, ώστε να βελτιώνεται το εισόδημα όλων των συνταξιούχων.
Μέχρι πρότινος οι συνταξιούχοι που θα έβλεπαν τις αυξήσεις στην τσέπη ανέρχονταν σε 1,9 εκατ. Ωστόσο , μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις στους δικαιούχους θα προστεθούν άλλοι 671.000 συνταξιούχοι.
Το 45% του συνόλου των 671.000 συνταξιούχων, δηλαδή περίπου 300.000 θα λάβουν με τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 το 100% της αύξησης ενώ οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης.
Ωστόσο υπάρχει και μια ενδιάμεση ζώνη συνταξιούχων που έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς η οποία στο σύνολο της δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πάρουν από 50.01% έως 99.99% της αύξησης ανάλογα με το αποτέλεσμα του συμψηφισμού.
Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι.
Θυμίζουμε ότι η αύξηση που θα δοθεί από τις 19 έως τις 21 Δεκεμβρίου (οι τελικές ημερομηνίες θα αποφασιστούν την Πέμπτη) θα ανέρχεται σε 2,4%. Έτσι οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 19 έως 70 ευρώ το μήνα.
Ειδικότερα στις συντάξεις έως 850 ευρώ θα ανέλθουν από 19 έως 22 ευρώ το μήνα, στις μεσαίες συντάξεις των 1300-1500 ευρώ θα ανέλθουν από 35 έως 39 ευρώ το μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 70 ευρώ το μήνα. Σε ετήσια βάση στις μεσαίες συντάξεις η αύξηση θα ανέλθει στα 450 ευρώ και στις υψηλές πάνω από 2.700 ευρώ θα φτάσει στα 840 ευρώ ετησίως.
Με την τροπολογία προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς, που διατηρούν πολλοί συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι δικαιώθηκαν σύνταξης προ της εφαρμογής του συστήματος του ν. 4387/2016, με τις εκάστοτε χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των κύριων συντάξεων, με σκοπό τη χορήγηση της αύξησης και στην κατηγορία αυτή των συνταξιούχων και την ενίσχυση του εισοδήματος τους.
Προς τον σκοπό αυτό και για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων προβλέπεται για το έτος 2026 ο συμψηφισμός ποσοστού 50% του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων, που προκύπτει σύμφωνα με τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026, με το ποσό της προσωπικής διαφοράς, που διατηρούν οι συνταξιούχοι και η χορήγηση ολόκληρου του εναπομείναντος ποσού της αύξησης ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς.
Με βάση την τροπολογία οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες .
1. Σε εκείνους με μηδενική προσωπική διαφορά την 31η.12.2025 οι οποίοι λαμβάνουν όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026, το οποίο θα είναι 2.4%.
2. Στους συνταξιούχους με διαμορφωθείσα, κατά την 31η.12.2025, προσωπική διαφορά μικρότερη σε ποσό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026 οι οποίοι λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το ποσό της αύξησης, το ποσό της αύξησης που εναπομένει, ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτατο ποσό αύξησης το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αύξησης.
3. Στους συνταξιούχους με διαμορφωθείσα κατά την 31η.12.2025, προσωπική διαφορά μεγαλύτερη σε ποσό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026 οι οποίοι λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης, το υπολειπόμενο πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης.
Από το έτος 2027 και εφεξής θα χορηγείται πλήρης αύξηση στο ποσό των κύριων συντάξεων, όπως έχει διαμορφωθεί την 31η.12.2026, χωρίς συμψηφισμό του εναπομείναντος υπερβάλλοντος ποσού λόγω προσωπικής διαφοράς.
Λαμβάνοντας δε υπόψιν τα συμπεράσματα της από 3.11.2025 αναλογιστικής μελέτης προκύπτει ότι το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης (για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη) προβαλλόμενο ως το 2060 δεν υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης του 2,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος με έτος αναφοράς το 2009, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Έτσι με την προτεινόμενη ρύθμιση η τυχόν διατήρηση της προσωπικής διαφοράς παύει να αποτελεί τροχοπέδη στη χορήγηση της ετήσιας αύξησης, ώστε να βελτιώνεται το εισόδημα όλων των συνταξιούχων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα