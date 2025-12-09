Joshua Volz (υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Η Ελλάδα πρέπει να χτίσει γρήγορα περισσότερες υποδομές για το αμερικανικό LNG

Άμεση κατασκευή νέων υποδομών υποδοχής LNG ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση ο Αμερικανός αξιωματούχος - Η ανάγκη συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα - Οι Αμερικανοί θέλουν περισσότερα FSRU στην Ελλάδα