Joshua Volz (υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Η Ελλάδα πρέπει να χτίσει γρήγορα περισσότερες υποδομές για το αμερικανικό LNG
Άμεση κατασκευή νέων υποδομών υποδοχής LNG ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση ο Αμερικανός αξιωματούχος - Η ανάγκη συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα - Οι Αμερικανοί θέλουν περισσότερα FSRU στην Ελλάδα
Ο τομέας της ενέργειας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του φετινού 27ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, που αποτελεί το μακροβιότερο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.
Το παρών στο συνέδριο έδωσε ο Τζόσουα Βολζ (Joshua Volz), αν. γραμματέας για την Ευρώπη στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ο οποίος στην ομιλία του, παρουσία του αντιπροέδρου της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να κινηθεί γρήγορα και να αυξήσει τις υποδομές μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προκειμένου να συμβάλλει στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Κάθετου Διαδρόμου.
«36 bcm πρέπει να προστεθούν στην ευρωπαϊκή ενεργειακή οικονομία σε λιγότερο από δύο χρόνια» είπε, αναφερόμενος στην απόφαση για απαγόρευση εισαγωγής ρωσικής ενέργειας στην ΕΕ. «Είναι μία τρομερή ευκαιρία, αλλά επίσης δεν θα είναι κάτι εύκολο να γίνει και απαιτεί τρομερό επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού».
Ο Joshua Volz ανέφερε ότι απαιτείται ταχύτητα και αποτελεσματική συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να αναπτυχθούν οι υποδομές που θα επιτρέψουν στο αμερικανικό LNG να εισαχθεί σε ικανοποιητικές ποσότητες μέσω της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά.
