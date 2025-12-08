Χατζηδάκης στο Bloomberg TV: Οι ενεργειακές συμφωνίες ενισχύουν τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας

Οι συμφωνίες Ελλάδας - ΗΠΑ «αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, καθώς αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη σε σημαντικό βαθμό», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης