Ολική επαναφορά της Θεσσαλονίκης με projects εκατομμυρίων (pics)
Το μεγάλο έργο της ανάπλασης της Φιξ, η νέα μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση στο «Electra Palace», αλλά και νέες ξενοδοχειακές αφίξεις, την ώρα που η τουριστική κίνηση σημειώνει νέα άνοδο και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» οδηγεί την ανάπτυξη των 14 περιφερειακών αεροδρομίων
Ενα μεγάλο μεικτό project με χώρους πολιτισμού, φιλοξενίας, κατοικίες, χώρους εστίασης και εμπορικές χρήσεις, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου, όπως αυτό της ανάπλασης του βιομηχανικού συγκροτήματος της ιστορικής ζυθοποιίας Φιξ που ξεκινά από τις αρχές του 2026 στη δυτική πλευρά της πόλης και θα είναι έτοιμο προς το τέλος του 2028 – αρχές 2029, ένα νέο επίσης μεικτό project που δρομολογείται στην ίδια περιοχή με γραφεία και προσιτή κατοικία της τάξεως των 20.000-25.000 τ.μ., μια μεγάλη και πολυαναμενόμενη ξενοδοχειακή άφιξη στο κέντρο της πόλης μετά από επένδυση που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 40 εκατ. ευρώ θα έρθει νωρίτερα, το καλοκαίρι του 2027.
