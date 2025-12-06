Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε γίνεται η πληρωμή στους λογαριασμούς των εργαζομένων

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το δώρο και πώς γίνεται ο υπολογισμός του – Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του