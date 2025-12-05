Λήγει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης, ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ
Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και οι παγίδες
Μέχρι σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, οι οποίοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους χωρίς λάθη.
Ο αριθμός των αιτήσεων μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις 1.033.000.
Υπενθυμίζεται πως το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Η προκαταβολή του επιδόματος φθάνει το 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι για τη σεζόν 2024-2025 και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα.
Αν και η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή, υπάρχουν «παγίδες» που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι, για να μην το χάσουν.
Η σχετική προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 και την αίτηση την πλατφόρμα «myΘέρμανση» εκπνέει στις 5 Δεκεμβρίου. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να λάβουν προκαταβολή έως 60% του ποσού πριν από τα Χριστούγεννα (σ.σ. στις 23 Δεκεμβρίου).
Θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ που ανήκει στο πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση.
Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.
2. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης.
Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα «κολλήσει». Για να λυθεί το και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:
πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνουν ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.
αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.
3. Προβλήματα ανακύπτουν και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που έκανε τη δήλωση στην πλατφόρμα myΘέρμανση, η οποία υποδέχεται από εχθές ήδη τις πρώτες αιτήσεις.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, περιθώριο για αλλαγές υπάρχει μέχρι να κλείσει η α΄φάση των αιτήσεων στις 5 Δεκεμβρίου ή, σε κάποιες περιπτώσεις, μέχρι να ενεργοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων.
4. Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) υποβάλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.
Η αίτησή τους απορρίπτεται καθώς δεν δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Εάν θέλουν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άλλο καύσιμο π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης.
