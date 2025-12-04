Έρευνα BLS: Tα 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας
Ορισμένοι τομείς της οικονομίας αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης τα επόμενα χρόνια – Δημογραφικές αλλαγές και η πρόοδος της τεχνολογίας επηρεάζουν τη ζήτηση για εργατικό δυναμικό
Αν και σήμερα δημιουργούνται λιγότερες νέες θέσεις εργασίας συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, η οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται να προσθέσει περίπου 5,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας την περίοδο 2024–2034. Η εκτίμηση αυτή προέρχεται από την πιο πρόσφατη έκθεση προβλέψεων για την απασχόληση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η συνολική απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 3,1%.
Σύμφωνα με την έκθεση, πολλοί τομείς της οικονομίας αναμένεται να καταγράψουν σημαντική ανάπτυξη έως το 2034. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια, καθώς και οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, με εκτιμώμενους ρυθμούς ανάπτυξης 8,4% και 7,5% αντίστοιχα.
