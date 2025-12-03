Χρηματιστήριο: Κατοχυρώνουν τα κέρδη τους οι επενδυτές μετά τη διήμερη άνοδο
Στη «ζώνη» των 2.100 μονάδων ο Γενικός Δείκτης
Σε ελεγχόμενο profit taking προχωρούν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, αφομοιώνοντας ένα μέρος των κερδών του προηγούμενου διημέρου. Ωστόσο, σε ευρύτερο πλαίσιο διατηρείται το θετικό μομέντουμ με ώθηση από την αισιοδοξία στο εξωτερικό και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed. Το roashow της Morgan Stanley και του ΧΑ στο Λονδίνο έχει επίσης βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα στο εσωτερικό. Στήριξη παρέχουν και τα ευοίωνα reports των αναλυτών για τις ελληνικές μετοχές, με τον τραπεζικό κλάδο να έχει την τιμητική του.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (3/12), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.100,73 μονάδες. Στις 10 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.100,30 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.110,30 μονάδες.
Σε επίπεδα άνω των 2.100 μονάδων επανήλθε εκ νέου η Λεωφόρος Αθηνών, μειώνοντας σημαντικά την απόσταση από τις φετινές κορυφές. Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε ο Δεκέμβριος, καθώς ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο +1,19% στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του μήνα. Η απόδοση εντός του τρέχοντος έτους ξεπερνά το +43%.
