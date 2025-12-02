ΙΟΒΕ: Πτώση στο οικονομικό κλίμα τον Νοέμβριο – Ήπια βελτίωση σε κατασκευές και λιανεμπόριο
ΙΟΒΕ: Πτώση στο οικονομικό κλίμα τον Νοέμβριο – Ήπια βελτίωση σε κατασκευές και λιανεμπόριο
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε τον Νοέμβριο λόγω εξασθένησης επιχειρηματικών προσδοκιών και πτώσης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε τον Νοέμβριο, στις 106,0 μονάδες από 107,5 μονάδες τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.
Η υποχώρηση αυτή προέρχεται από τη συνέχιση της εξασθένισης των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση τη βελτίωση στις Κατασκευές και το Λιανικό εμπόριο.
Η πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης επίσης διατηρείται, με τις σχετικά απαισιόδοξες προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάστασή τους να ενισχύονται. Πάντως ο δείκτης έχει κινηθεί, ανοδικά ή καθοδικά, με μικρές μεταβολές καθ’ όλο το έτος, ενδεικτικό μιας σχετικής σταθερότητας των προσδοκιών.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, κάποιες ιδιαιτερότητες των επιμέρους δεικτών επηρεάζουν οριακά παραμέτρους όπως οι παραγγελίες και η ζήτηση, χωρίς όμως να μεταβάλλουν ουσιαστικά το συνολικό αποτύπωμα. Αυτή η εικόνα μπορεί να ερμηνευθεί ως στοιχείο ομαλότητας στην οικονομία, ενώ δείχνει ότι οι βραχυπρόθεσμες πολιτικές αποφάσεις δεν διαμορφώνουν τόσο τις προσδοκίες όσο οι μακροπρόθεσμες τάσεις.
Ο Δεκέμβριος, λόγω της εορταστικής περιόδου, αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα κρίσιμο τεστ, ιδίως για το Λιανικό εμπόριο και την ψυχολογία των καταναλωτών, προσδιορίζοντας και τη συνολική τάση της χρονιάς.
Αναλυτικότερα:
• στη Βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση διατηρήθηκε στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε οριακά ενώ το ύψος των αποθεμάτων ενισχύθηκε ελαφρά.
• στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ήπια παραμένοντας ωστόσο αρνητικές,, ενώ παράλληλα οι αντίστοιχες θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν οριακά.
• στο Λιανικό Εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται ελαφρά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να βελτιώνονται ήπια.
• στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένισαν ελαφρά, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της.
• στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντάθηκαν. Παράλληλα, υποχώρησαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ εξασθένισε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.
