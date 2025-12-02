Πλειστηριασμοί: Τρία σφυριά με… μεγάλη ιστορία για Ελφίκο, Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής και MLS
Πλειστηριασμοί: Τρία σφυριά με… μεγάλη ιστορία για Ελφίκο, Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής και MLS
Στο στόχαστρο, για μια ακόμη φορά, μέσα στο Δεκέμβριο οι τρεις άλλοτε κραταιές εταιρείες - Οι ιστορίες τους και ποιες είναι οι νέες τιμές πρώτης προσφοράς
Στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών βρίσκονται για μια ακόμη φορά μέσα στον Δεκέμβριο τα ακίνητα τριών εταιρειών με μεγάλη ιστορία. Η Ελφίκο, η Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής, αλλά και η MLS δίνουν το «παρών» και αυτό το μήνα στις σχετικές λίστες, προσθέτοντας έτσι μια επιπλέον… δυσάρεστη σελίδα στην πορεία τους.
Η Ελφίκο
Περισσότερα από δύο χρόνια συμπληρώνει αυτό το μήνα το βιομηχανικό ακίνητο της, άλλοτε κραταιάς εταιρείας των οικογενειών Κουκουλία και Ουραηλίδη, Ελφίκο στην πλατφόρμα των πλειστηριασμών, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ξαναβγεί αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με επισπεύδουσα τη doValue και με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει υποχωρήσει στα 1.302.950 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο σφυρί χτύπησε στις 15 Νοεμβρίου 2023, με τιμή πρώτης προσφοράς 2.369.000 ευρώ, αλλά ήταν χωρίς αποτέλεσμα ελλείψει πλειοδοτών. Το δεύτερο, μια εβδομάδα αργότερα, στις 22 Νοεμβρίου 2023, ανεστάλη λόγω αποχής των συμβολαιογράφων. Το τρίτο χτύπησε στις 28 Ιουνίου, αλλά και πάλι ήταν… άσφαιρο.
Ακολούθησαν άλλοι δύο άγονοι πλειστηριασμοί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2024, όταν πλέον η τιμή εκκίνησης είχε υποχωρήσει στα 1.895.200 ευρώ.
