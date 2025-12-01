Alpha Finance: Νέο κύμα αναβαθμίσεων και υψηλότερες τιμές στόχοι για τις τράπεζες

Aνεβάζει τις τιμές στόχους κατά 5-8% η Alpha Finance - Κορυφαία της επιλογή η Τράπεζα Κύπρου με τιμή στόχο τα 9,40 ευρώ