Alpha Finance: Νέο κύμα αναβαθμίσεων και υψηλότερες τιμές στόχοι για τις τράπεζες
Aνεβάζει τις τιμές στόχους κατά 5-8% η Alpha Finance - Κορυφαία της επιλογή η Τράπεζα Κύπρου με τιμή στόχο τα 9,40 ευρώ
Η Alpha Finance, στο επικαιροποιημένο της σημείωμα για τον τραπεζικό κλάδο, ανεβάζει τις τιμές στόχους κατά 5-8%, αντανακλώντας τις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις κερδοφορίας και το θετικό μομέντουμ, που έχει διαμορφωθεί για το 2026. Η χρηματιστηριακή τοποθετεί τις νέες τιμές στόχους στην κορυφή της ανάλυσής της, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη στρατηγική «σταδιακής τοποθέτησης» ως τον ενδεδειγμένο τρόπο εισόδου στον κλάδο, δεδομένης της πιθανής μεταβλητότητας.
Οι νέες τιμές στόχοι αντανακλούν κυρίως τις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις κερδοφορίας. Επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά» για την Τράπεζα Κύπρου (στόχος τα €9,40), η οποία παραμένει η κορυφαία μας επιλογή στο τραπεζικό σύμπαν, καθώς και για την Eurobank (στόχος τα €4,10), την προτιμητέα μας περίπτωση μεταξύ των εγχώριων τραπεζών, λόγω ισχυρής κερδοφορίας, αυξανόμενων διανομών και ευελιξίας από πλεονάζον κεφάλαιο. Διατηρεί επίσης θετική στάση για την Τράπεζα Πειραιώς (στόχος τα €8,10), όπου συνεχίζει να βλέπει περιθώριο ανατιμολόγησης, ενώ διατηρούμε σύσταση «διακράτησης» για την Εθνική Τράπεζα (στόχος €13,40), την οποία θεωρούμε δίκαια αποτιμημένη ελλείψει μη οργανικών ενεργειών.
