Wall Street: Με πενθήμερο ράλι ολοκληρώθηκε ο Νοέμβριος - Χαμηλός τζίρος, υψηλές προσδοκίες

Οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν μετά το τεχνικό πρόβλημα στη CME διατηρώντας έτσι το θετικό momentum που έχουν δημιουργήσει οι ελπίδες για τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Fed, το Δεκέμβριο - Ισχυρές οι επιδόσεις της εβδομάδας, χαμηλά ο πήχης του Νοεμβρίου