Wall Street: Με πενθήμερο ράλι ολοκληρώθηκε ο Νοέμβριος - Χαμηλός τζίρος, υψηλές προσδοκίες
Οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν μετά το τεχνικό πρόβλημα στη CME διατηρώντας έτσι το θετικό momentum που έχουν δημιουργήσει οι ελπίδες για τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Fed, το Δεκέμβριο - Ισχυρές οι επιδόσεις της εβδομάδας, χαμηλά ο πήχης του Νοεμβρίου
Το ανοδικό σερί για πέμπτη συνεδρίαση κατάφερε να κρατήσει η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, παρά την χθεσινή ανάπαυλα της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών και την τεχνική διακοπή λειτουργίας στο CME. Πάντως, δεδομένου πως η αγορά έκλεισε πολύ νωρίτερα, λόγω ημιαργίας, ο τζίρος κινήθηκε κατά 34% χαμηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα, με τους περισσότερους Αμερικανούς να έχουν επιλέξει να περάσουν το τετραήμερο με τις οικογένειες τους.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε αυξημένος κατά 0,61% στις 47.716 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,54% στις 6.849 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,65% φτάνοντας τις 23.365 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές, η αγορά ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα ισχυρή εβδομάδα, με τον Dow και τον S&P 500 να κερδίζουν πάνω από 3% και τον Nasdaq να αποσπά τα σκήπτρα με άλμα άνω του 4%. Έτσι, κατάφεραν τουλάχιστον να περιορίσουν αισθητά την… χασούρα του Νοεμβρίου, ο οποίος παρόλ’ αυτά παρέμεινε ένας από τους πιο αδύναμους μήνες της φετινής χρονιάς.
Συγκεκριμένα, με το ισχυρό φώτο φίνις που πέτυχαν, Dow Jones και S&P 500 έκοψαν το νήμα του μήνα ελαφρά σε θετικό έδαφος, με τον δείκτη των blue chips να συμπληρώνει έτσι τον έβδομο μήνα κερδών, που αποτελεί ιστορική επίδοση. Ωστόσο, ο Nasdaq παρέμεινε σταθερά χαμένος με κάμψη της τάξεως του 2% για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάρτιο, διακόπτοντας έτσι ένα θεαματικό ανοδικό σερί επτά μηνών!
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,02% και του 2ετούς στο 3,49%.
Ο λεγόμενος δείκτης φόβου VIX συνέχισε να αποκλιμακώνεται πέφτοντας στις 16,61 μονάδες, όταν την περασμένη εβδομάδα είχε ξεπεράσει και τις 25 μονάδες αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία του κλάδου του ΑΙ.
Στη συνεδρίασης της Παρασκευής, οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά σε συνθήκες χαμηλής ρευστότητας, μετά την τεχνική διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε στο Chicago Mercantile Exchange, προκαλώντας κυρίως στην προ-συνεδρίαση.
Η βλάβη στο data center του Σικάγου, που εντοπίστηκε στο σύστημα ψύξης, επηρέασε πολλαπλές αγορές, ξεπερνώντας σε αντίκτυπο το αντίστοιχο περιστατικό του 2019. Ωστόσο, η Wall Street κατάφερε να ξεπεράσει γρήγορα το πρόβλημα, κρατώντας το ανοδικό momentum.
Κομβικός παράγοντας για την αλλαγή κλίματος στην αγορά τις τελευταίες ημέρες αποδείχτηκε η αναζωπύρωση των προσδοκιών για νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed, στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Τα πρώτα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μετά τη λήξη του shutdown, τα οποία κρίθηκαν ως ήπια από την αγορά, σε συνδυασμό με τις μετριοπαθείς δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, όπως ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ και ο επικεφαλής της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, ενίσχυσαν σημαντικά τις εκτιμήσεις ότι η FOMC θα συνεχίσει τη νομισματική χαλάρωση τον ερχόμενο μήνα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι traders αποτιμούν πλέον πιθανότητες 89% για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, έναντι άνω του 40% την προηγούμενη εβδομάδα.
Αναλόγως ο ένας μετά τον άλλον οι τράπεζες και οι οίκοι αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για τα επόμενα βήματα της Fed. Τελευταία η JPMorgan, η οποία σε ανάλυση της την Τετάρτη, δήλωσε πως πλέον περιμένει μείωση 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο, αναθεωρώντας έτσι την άποψη πως το συμβούλιο θα κρατήσει στάση αναμονής.
«Προς το παρόν τα στοιχεία στηρίζουν την ομαλή προσγείωση της οικονομίας, κάτι που συνέβαλε στη συνέχιση του ράλι πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών», σχολίασε σε σημερινό σημείωμα του ο Τομ Εσέι της Sevens Report, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «παραμένουν πολλές άγνωστες μεταβλητές στην οικονομία και υπάρχουν ενδεχόμενοι κίνδυνοι πως η πραγματική εικόνα δεν είναι τόσο ισχυρή, ειδικά λόγω της απουσίας κυβερνητικών δεδομένων τους τελευταίους μήνες».
Στις κερδισμένες της ημέρας βρέθηκαν οι εταιρείες λιανικής, όπως και οι αεροπορικές, δεδομένων των ταξιδιών που έκαναν οι Αμερικανοί για το Thanksgiving αλλά και της ισχυρής αγοραστικής ζήτησης για την Black Friday.
Σύμφωνα με την Federal Aviation Administration, το τριήμερο οι πτήσεις θα ξεπεράσουν τις 360.000, που αποτελεί υψηλό 15 ετών.
Όσον αφορά την καταναλωτική ζήτηση, σύμφωνα με την Adobe Analytics, οι καταναλωτές ξόδεψαν μόνο την Πέμπτη 6,4 δισ. δολάρια online, ήτοι 5,3% αύξηση σε σχέση με πέρυσι, ενώ αναμένονται άλλα 11,7 δισ. δολάρια ανήμερα της Black Friday.
Στις κερδισμένες από τις τεχνολογικές ξεχώρισαν η Intel, η Microsoft, η Meta και βέβαια η Amazon.
Από την άλλη πλευρά, η Nvidia έχασε έδαφος, δείχνοντας ότι η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ευάλωτη σε μεταβλητότητα και ρευστοποιήσεις, ειδικά μετά από περίοδο έντονης ανόδου. Πτώση σημείωσε και η Alphabet, παρά τη συνολική άνοδο της τεχνολογίας, κάτι που αποδίδεται στην τάση αποκόμισης κερδών μετά τα πρόσφατα ράλι.
