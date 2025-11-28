Black Friday: Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει τους επίσημους κανόνες για τις μειώσεις τιμών

- 28/11/2025: Μείωση τιμής στα 70 Euro - Ανακοίνωση: 100 Euro τώρα μόνο 70 Euro.- 22/11/2025: Αύξηση τιμής στα 90 Euro - Παράθεση μόνο της τιμής των 90 Euro (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής, γιατί έχουμε αύξηση της τιμής).- 28/11/2025: Μείωση τιμής στα 80 Euro - Παράθεση μόνο της τιμής των 80 Euro (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής, καθώς η χαμηλότερη τιμή -άρα και η προγενέστερη τιμή- κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών είναι πια τα 70 Euro και όχι τα αρχικά 100 Euro).- 29/11/2025: Μείωση τιμής στα 45 Euro - Ανακοίνωση: 60 Euro τώρα μόνο 45 Euro (καθώς η χαμηλότερη κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών τιμή ήταν τα 70 Euro η οποία και αποτελεί την προγενέστερη τιμή).- 30/11/2025: Μείωση τιμής στα 30 Euro - Ανακοίνωση: 60 Euro τώρα μόνο 30 Euro (εδώ έχουμε διαδοχική έκπτωση η οποία ξεκίνησε την 34η ημέρα, ο έμπορος διατηρεί ως προγενέστερη τιμή τα 70 Euro).Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ κατά την προηγουμένη χρονιά, η βιτρίνα του καταστήματος και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτέλεσαν τη βασική επικοινωνιακή στρατηγική των επιχειρήσεων. Όλες οι εμπορικές σας πρακτικές, όπως οι διαφημίσεις, προφορικές προσφορές, σελίδες των προϊόντων στην ιστοσελίδα σας, που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση του καταναλωτή να αγοράσει τα προϊόντα σας πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι καταναλωτές για να αποφασίσουν, οι οποίες πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και σαφείς.Για αυτό το λόγο εφιστούμε την προσοχή σας τόσο στην ορθή λήψη στοιχείων και συναίνεσης για την αποστολή των προωθητικών σας μηνυμάτων μέσω email σύμφωνα με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα αλλά και στους ισχυρισμούς σε σχέση με την τιμή. Η προώθηση του προϊόντος μέσω της μειωμένης τιμής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι παραπλανάει τους καταναλωτές. Ξεκάθαρο θα πρέπει να είναι το συνολικό τίμημα που θα πρέπει να καταβάλλει ο καταναλωτής, δηλαδή να δοθούν όλες οι πληροφορίες για τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους. Ιδίως για το ηλεκτρονικό κατάστημα, θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις σχετικά με την αποστολή και παράδοση.Τονίζουμε για ακόμη μία φορά ότι, οι κυρώσεις, βάσει της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, για παραβίαση των εν λόγω διατάξεων είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, για αυτό σας ζητούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση τους.Με τις αλλαγές που επήλθαν στον νόμο για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να παραμείνουν ανοικτά κατά την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου (δηλαδή την ημέρα που εθιμικά έχει καθιερωθεί ως η εκπτωτική ημέρα Black Friday και φέτος συμπίπτει με την 28-11-2025) είναι η 30η Νοεμβρίου 2025.Επισημαίνουμε το ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές. Πλέον η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά του νόμου, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η αμοιβή των εργαζόμενων που απασχολούνται τις συγκεκριμένες Κυριακές παραμένει όπως ορίζεται στην εργατική νομοθεσία, ήτοι με προσαύξηση κατά 75% του νομίμου ημερομισθίου τους (ΚΥΑ 8900/1946 και ΚΥΑ 25825/1951, άρθρο 2 νδ 3755/1957 και άρθρο 2 ν. 435/1976).Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ