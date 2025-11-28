Mείωση χρόνων και αύξηση ρυθμίσεων επιδιώκουν οι servicers – Πώς θα βγαίνουν νωρίτερα ακίνητα στην αγορά
Οι servicers επιδιώκουν μειωμένο χρόνο κατά 25% μέσω επιτάχυνσης δικαστικών και πολεοδομικών διαδικασιών - Στόχος το 2026 οι ρυθμίσεις να φθάσουν στο 90% των οφειλών - Πως αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία
Πέντε κρίσιμα θέματα προς επίλυση
Φουλ τις μηχανές έχει ανάψει η Επιτροπή εργασίας που συγκροτήθηκε υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας με στόχο να τρέξει πέντε κρίσιμα ζητήματα.
Την επιτροπή απαρτίζουν οι κ.κ. Ιωάννης Γερμανός και Σωκράτης Μεριανός από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι κ.κ. Ιωάννης Τσικριπής και Ελένη Φωτεινού από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος, οι κ.κ. Αλεξάνδρα Φατσέα (Intrum) και Θόδωρος Καλαντώνης (Do Value) από την πλευρά των servicers και η κα Θεώνη Αλαμπάση γραμματέας ιδιωτικού χρέους από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών.
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου στις 15 Δεκεμβρίου και τα θέματα που επεξεργάζεται δείχνουν σημαντική πρόοδο.
Οι servicers κατέχουν περίπου 20.000 ακίνητα εκ των οποίων τα 10.000 είναι οικιστικά. Λόγω μιας σειράς δυσμενειών όπως χρόνοι που απαιτούν η πολεοδομία το Κτηματολόγιο αλλά κυρίως η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας κάθε ακίνητο χρειάζεται περίπου 2 χρόνια για να ωριμάσει και να καταλήξει στην αγορά. Πρώτο ορόσημο από τους servicers είναι οι 18 μήνες και δεύτερο οι 12 μήνες αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Διάλογο υπό σκληρούς όρους θέλει ο Πούτιν για το Ουκρανικό - «Παράνομος ο Ζελένσκι, πώς θα υπογράψουμε μαζί του;»
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Ομολόγησε τη δολοφονία καθηγητή της στην Τουρκία 19 χρόνια μετά το έγκλημα: Το θύμα θα μιλούσε για τη σχέση της με παντρεμένο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr