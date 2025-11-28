Mείωση χρόνων και αύξηση ρυθμίσεων επιδιώκουν οι servicers – Πώς θα βγαίνουν νωρίτερα ακίνητα στην αγορά

Πέντε κρίσιμα θέματα προς επίλυση

Να μειωθεί κατά 25% ο χρόνος στον οποίον μπορεί ένα ακίνητο από το χαρτοφυλάκιο των servicers να περάσει στην αγορά προς διάθεση, είναι ένας από τους βασικούς στόχους που θέτουν οι Εταιρίες Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επιχειρώντας να βελτιώσουν τον τρόπο εργασίας τους αλλά και να συνεισφέρουν κατά το δυνατόν στο σημαντικό οικιστικό πρόβλημα

Φουλ τις μηχανές έχει ανάψει η Επιτροπή εργασίας που συγκροτήθηκε υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας με στόχο να τρέξει πέντε κρίσιμα ζητήματα.



Την επιτροπή απαρτίζουν οι κ.κ. Ιωάννης Γερμανός και Σωκράτης Μεριανός από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι κ.κ. Ιωάννης Τσικριπής και Ελένη Φωτεινού από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος, οι κ.κ. Αλεξάνδρα Φατσέα (Intrum) και Θόδωρος Καλαντώνης (Do Value) από την πλευρά των servicers και η κα Θεώνη Αλαμπάση γραμματέας ιδιωτικού χρέους από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών.



Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου στις 15 Δεκεμβρίου και τα θέματα που επεξεργάζεται δείχνουν σημαντική πρόοδο.



Οι servicers κατέχουν περίπου 20.000 ακίνητα εκ των οποίων τα 10.000 είναι οικιστικά. Λόγω μιας σειράς δυσμενειών όπως χρόνοι που απαιτούν η πολεοδομία το Κτηματολόγιο αλλά κυρίως η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας κάθε ακίνητο χρειάζεται περίπου 2 χρόνια για να ωριμάσει και να καταλήξει στην αγορά. Πρώτο ορόσημο από τους servicers είναι οι 18 μήνες και δεύτερο οι 12 μήνες αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr



Ειδήσεις σήμερα:



Διάλογο υπό σκληρούς όρους θέλει ο Πούτιν για το Ουκρανικό - «Παράνομος ο Ζελένσκι, πώς θα υπογράψουμε μαζί του;»



Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ



Ομολόγησε τη δολοφονία καθηγητή της στην Τουρκία 19 χρόνια μετά το έγκλημα: Το θύμα θα μιλούσε για τη σχέση της με παντρεμένο