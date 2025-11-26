Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.100 μονάδες με εξαήμερο ράλι - «Βουτιά» 5ετίας για την Intralot

Κλείσιμο

Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε τογια έκτη συνεχόμενη μέρα, αγγίζοντας το ορόσημο των 2.100 μονάδων, το οποίο ανοίγει τον «δρόμο» προς τις φετινές κορυφές (ρεκόρ κλεισίματος – 2.126,18 μονάδες, ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους – 2.135,29 μονάδες).Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (26/11), οενισχύθηκε κατά 19,7 μονάδες ή +0,94% και έκλεισε στις 2.106,90 μονάδες. Σε περίπου 18,5 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.088,42 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.106,91 μονάδες. Εντός του Νοεμβρίου σημειώνει άνοδο +5,6%, ενώ η απόδοση μέσα στο 2025 ανέρχεται σε +43,36%.«Βουτιά» -17% κατέγραψε η Intralot και βρέθηκε κάτω από το κρίσιμο όριο του 1 ευρώ για πρώτη φορά από τον περασμένο Απρίλιο. Συγκεκριμένα, σημείωσε την χειρότερη ημερήσια επίδοση από τις 10 Ιουλίου 2020 (-19,27%). Ο τζίρος ξεπέρασε τα 32 εκατ. ευρώ και ο όγκος τα 33 εκατ. τεμάχια. Ο λόγος της πρωτοφανούς διόρθωσης βρίσκεται στην αύξηση φόρων στα online τυχερά παιχνίδια που ετοιμάζει η βρετανική κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι η Intralot συνδέεται στενά με τη Bally’s, έναν από τους βασικούς παίκτες του κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν σήμερα οι τράπεζες, με την Εθνική και την Eurobank να ξεχωρίζουν. Η ΔΕΗ συνέχισε να «τρυπάει το ταβάνι» της και πλησίασε περαιτέρω τα 18 ευρώ, τα οποία έχει να δει από τον Αύγουστο του 2008, με κεκτημένη ταχύτητα από τις αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις διεθνών οίκων (χθες η Goldman Sachs και σήμερα η JPMorgan) στον απόηχο του πρόσφατου Capital Markets Day. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Motor Oil, η οποία διεύρυνε το ιστορικό ρεκόρ της και «βλέπει» πλέον με αξιώσεις τα 29 ευρώ.Το κλίμα στις διεθνείς αγορές έχει βελτιωθεί αισθητά από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο και τις ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, δίνοντας εμμέσως ώθηση και στην Αθήνα. Στο εσωτερικό ως καταλύτης ανόδου λειτουργεί η ανθεκτική κερδοφορία των εισηγμένων στο εννεάμηνο.Κατά +2,47% ενισχύθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 2.377,17 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,3% στις 5.343,28 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) διολίσθησε κατά -4,89% στις 2.650,71 μονάδες υπό το «βάρος» της Intralot.Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 309,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70,61 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 69,51 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησαν μεταξύ 25-35 εκατ. ευρώ η Πειραιώς, η Intralot, η Εθνική και η Metlen. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 144,05 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 51 μετοχές, αρνητικό για 59, ενώ 16 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank κατέγραψε «άλμα» +3,62% στα 3,525 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+3,38% στα 13,605 ευρώ), η Πειραιώς (+2,31% στα 7,19 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,86% στα 3,64 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +1,5% στα 8,12 ευρώ, ενώ η CrediaBank υποχώρησε κατά -1,2% στο 1,488 ευρώ.Ο ΟΠΑΠ βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο μετά τα ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 361,3 εκατ. ευρώ (+6,3%), η λειτουργική κερδοφορία σε 612,6 εκατ. ευρώ (+4,4%) και τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) σε 1,755 δισ. ευρώ (+6,5%). Στο γ’ τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 127,9 εκατ. ευρώ (+6,1%), το EBITDA σε 214,2 εκατ. ευρώ (+0,5%) και τα GGR σε 602,9 εκατ. ευρώ (+6,6%).Στο πεδίο των τραπεζών, η Πειραιώς άντλησε 500 εκατ. ευρώ από την αγορά μέσω της έκδοσης 6ετούς πράσινου senior preferred ομολόγου με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη και κουπόνι 3,375%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ και το βιβλίο υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερες από τέσσερις φορές, επιτρέποντας τη μείωση του επιτοκίου από το αρχικό 3,65%. Πρόκειται επίσης για την τέταρτη πράσινη έκδοση της τράπεζας. Παράλληλα, η Eurobank πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) πριν από το τέλος του 2025, διατηρώντας την κύρια διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 14,1 εκατ. νέων μετοχών της Ακρίτας, αξίας 0,65 ευρώ η κάθε μία, που προέκυψαν από τη μετατροπή ισάριθμων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της εταιρείας. Εισήχθησαν επίσης οι 133.000 νέες μετοχές της Performance Technologies, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για δωρεάν διάθεση μετοχών σε 74 στελέχη της εταιρείας. Τέλος, οι μετοχές της Galaxy Cosmos Mezz, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, είναι διαπραγματεύσιμες στην κατηγορία EN.A. PLUS του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,0236 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή.Το ανοδικό μομέντουμ διατηρείται στη Wall Street με φόντο τις αυξημένες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο. Το κλίμα έχει βελτιωθεί επίσης λόγω της προοπτικής για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι βασικοί δείκτες κινούνται και σήμερα σε θετικό έδαφος, με άνοδο πέριξ του +0,4%. Κλειστή θα παραμείνει η Wall Street την Πέμπτη λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving Day), ενώ την Παρασκευή θα λειτουργήσει σε καθεστώς ημιαργίας.