Black week για Shein, AliExpress, Temu – Ξεκινά ο πόλεμος της Ευρώπης με τις ασιατικές πλατφόρμες εμπορίου
Τέλος τα «δωρεάν» πακέτα, έρχονται τέλη, δασμοί και ΦΠΑ - Πώς η Ευρώπη επιχειρεί να βάλει φραγμό σε πλατφόρμες τύπου Shein, AliExpress και Temu - Αύριο 26/11 η απάντηση του Ευρωκοινοβουλίου - Απαγόρευση Shein και Temu στην Ευρώπη μέχρι το 2028 ζητά ο CEO της γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Casino
Νυν ο … «κατά πάντων αγών» στη μάχη του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου. Το σχέδιο ψηφίσματος που φτάνει αύριο 26/11 στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καλεί την Κομισιόν να δράσει ώστε να μπει φραγμός σε πλατφόρμες τύπου Shein, AliExpress και Temu, με επιχείρημα την παραβίαση των κανόνων της ΕΕ και πώληση παράνομων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων παιδικής πορνογραφίας που εντοπίστηκαν σε έρευνα των γαλλικών αρχών για τη Shein.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ψηφιακή ασφάλεια και την ασφάλεια των προϊόντων, ενίσχυση τελωνείων και μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, καθώς και τη δυνατότητα απαγόρευσης λειτουργίας μη συμμορφούμενων πλατφορμών εντός ΕΕ.
Λίγες μέρες αργότερα, στο Ecofin της 12ης Δεκεμβρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης θα καταθέσουν και αυτοί προτάσεις για συγκεκριμένα τελωνειακά μέτρα, για την ανάσχεση των απευθείας -και ουσιαστικά αφορολόγητων- πωλήσεων στην Ευρώπη από Κίνα και τρίτες χώρες.
Την ίδια στιγμή, και λόγω Black Friday, οι κινεζικές –και όχι μόνο– πλατφόρμες δίνουν τη μάχη της τελευταίας στιγμής με καταιγισμό διαφημίσεων και προσφορών, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο το «παράθυρο» της σημερινής χαλαρότερης τελωνειακής μεταχείρισης.
Η μάχη της «πλατφόρμας»
Η υφιστάμενη απαλλαγή «de minimis» από δασμούς και ΦΠΑ για δέματα κάτω των 150 ευρώ επέτρεψε την έκρηξη φθηνών απευθείας αποστολών από Κίνα προς Ευρωπαίους καταναλωτές, με 4,6 δισ. πακέτα χαμηλής αξίας να μπαίνουν στην ΕΕ πέρυσι, πάνω από 90% εκ των οποίων από κινεζικές αποστολές.
