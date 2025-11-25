Black week για Shein, AliExpress, Temu – Ξεκινά ο πόλεμος της Ευρώπης με τις ασιατικές πλατφόρμες εμπορίου

Τέλος τα «δωρεάν» πακέτα, έρχονται τέλη, δασμοί και ΦΠΑ - Πώς η Ευρώπη επιχειρεί να βάλει φραγμό σε πλατφόρμες τύπου Shein, AliExpress και Temu - Αύριο 26/11 η απάντηση του Ευρωκοινοβουλίου - Απαγόρευση Shein και Temu στην Ευρώπη μέχρι το 2028 ζητά ο CEO της γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Casino