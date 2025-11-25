Γιάννης Χατζής (πρόεδρος Ξενοδόχων): Κάναμε εντυπωσιακά καλό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο - Υπάρχει κρίση ωριμότητας στον ελληνικό τουρισμό
Το 35% των Ελλήνων ταξιδεύουν τον Αύγουστο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους Ευρωπαίους δεν ξεπερνά το 12%
Στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής, ο οποίος παρουσίασε μια συνολική εικόνα για την πορεία της φετινής σεζόν, τις επενδύσεις, το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχείων, τα προβλήματα που δημιουργεί η βραχυχρόνια μίσθωση και τις προκλήσεις του κλάδου ενόψει του χειμώνα.
Ο κ. Χατζής τόνισε ότι το 2025 αφήνει θετικό αποτύπωμα για αφίξεις και έσοδα, υπογραμμίζοντας όμως ότι η τουριστική σεζόν μεταφέρθηκε προς τα τέλη του έτους, με εντυπωσιακές επιδόσεις τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όπως εξήγησε, η αξία των διακοπών για τον ταξιδιώτη είναι συχνά μεγαλύτερη τον Οκτώβριο, διότι οι τιμές είναι πιο προσιτές, ενώ ταυτόχρονα η μέση τουριστική δαπάνη αυξήθηκε, παρότι στην εστίαση παρατηρήθηκε μείωση τζίρου.
Αναφερόμενος στις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων, έκανε λόγο για σημαντική απόκλιση από την υπόλοιπη Ευρώπη, σημειώνοντας ότι 35% των Ελλήνων ταξιδεύουν τον Αύγουστο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους Ευρωπαίους δεν ξεπερνά το 12%, γεγονός που δημιουργεί μεγάλες πιέσεις σε συγκεκριμένες περιόδους. Παράλληλα επισήμανε πως οι υποδομές δεν έχουν ακολουθήσει τον ρυθμό ανάπτυξης του τουριστικού ρεύματος, προκαλώντας προβλήματα κυρίως σε ώρες αιχμής. «Δεν υπάρχει υπερτουρισμός, υπάρχουν όμως περιπτώσεις έντονου συνωστισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για την πορεία των τιμών στα ξενοδοχεία υπογράμμισε ότι η αύξηση που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα υψηλού κόστους λειτουργίας και μεγάλων επενδύσεων, που τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει την εικόνα του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος. Τόνισε ότι βλέπουμε ακριβές τιμές μόνο σε συγκεκριμένες περιόδους και ότι ο ταξιδιώτης «πρέπει να ψάχνει», καθώς υπάρχουν ευκαιρίες.
Σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, ο κ. Χατζής σημείωσε ότι μετά την πανδημία η εύρεση προσωπικού έχει δυσκολέψει σημαντικά, καθώς πλέον δεν είναι εφικτό να βρεθούν εργαζόμενοι με τον κατώτατο μισθό. Εξήγησε ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε μετακλητούς εργαζομένους από χώρες των οποίων οι κοινωνίες εμφανίζουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ραγδαία αύξηση της διείσδυσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τονίζοντας ότι το Airbnb έχει μετατραπεί σε καθαρά ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα. «Αν πουλάς διαμονή σε σπίτι, πρέπει να έχεις τις ίδιες προδιαγραφές με ένα ξενοδοχείο», είπε, προσθέτοντας ότι δεν έχουν εφαρμοστεί ουσιαστικοί περιορισμοί στην αγορά αυτή. Κάνοντας λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό, επισήμανε ότι «όταν το προϊόν είναι ίδιο, πρέπει και οι κανόνες να είναι ίδιοι».
Κλείνοντας, ο Γιάννης Χατζής τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός δεν αντιμετωπίζει κρίση ζήτησης, αλλά κρίση ωριμότητας, επισημαίνοντας πως η επόμενη μέρα απαιτεί στοχευμένες υποδομές, σύγχρονους κανόνες και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για να διατηρηθεί η ανοδική πορεία.
