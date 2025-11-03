Τουρισμός: «Το 2026 θα είναι χρονιά κρίσης ωριμότητας» προειδοποιεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

«Αν δεν προχωρήσουμε σε κανόνες, διαφάνεια και ουσιαστικές επενδύσεις στις υποδομές, η επιτυχία θα παραμείνει επιφανειακή και προσωρινή», δηλώνει στη συνέντευξή του στο «business stories» ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Χατζής