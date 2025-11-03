Τουρισμός: «Το 2026 θα είναι χρονιά κρίσης ωριμότητας» προειδοποιεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
Τουρισμός: «Το 2026 θα είναι χρονιά κρίσης ωριμότητας» προειδοποιεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
«Αν δεν προχωρήσουμε σε κανόνες, διαφάνεια και ουσιαστικές επενδύσεις στις υποδομές, η επιτυχία θα παραμείνει επιφανειακή και προσωρινή», δηλώνει στη συνέντευξή του στο «business stories» ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Χατζής
Ο ελληνικός τουρισμός κλείνει, στη μεγάλη του εικόνα το 2025, για ακόμη μία χρονιά θετικά, ωστόσο με ανόμοια εικόνα ανά την Ελλάδα, εμφανείς όσο ποτέ τις αδυναμίες στις υποδομές, για τις οποίες η μετάθεση ευθυνών τείνει να γίνει εθνικό σπορ, έλλειψη ανταποδοτικότητας στους προορισμούς και γενικότερα με μια αγορά που πιέζεται από κόστη, ανισότητες και τα αργά αντανακλαστικά της Πολιτείας.
«Το 2026 θα είναι χρονιά κρίσης ωριμότητας: αν δεν προχωρήσουμε σε κανόνες, διαφάνεια και ουσιαστικές επενδύσεις στις υποδομές, η επιτυχία θα παραμείνει επιφανειακή και προσωρινή», δηλώνει στη συνέντευξή του στο «business stories» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γιάννης Χατζής, παραμονή της μεγάλης διεθνούς και πλέον επιδραστικής τουριστικής έκθεσης, της WTM, που πραγματοποιείται την ερχόμενη εβδομάδα, 4-6 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο.
Φεύγοντας για τη βρετανική πρωτεύουσα, όπου κάθε χρόνο, μετά την αυλαία της θερινής σεζόν, δίνουν το «παρών» σύσσωμοι οι εγχώριοι τουριστικοί φορείς προκειμένου να αφουγκραστούν τα πρώτα μηνύματα της επόμενης τουριστικής χρονιάς και έχοντας ήδη τα επίσημα νούμερα του καλοκαιριού από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο πρόεδρος των Ελλήνων ξενοδόχων κάνει λόγο μεν για ανθεκτικότητα των αριθμών, αλλά εύθραυστη εικόνα για τον κλάδο, ο οποίος ήδη έχει φέρει στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, επιπλέον 1,79 δισ. ευρώ τουριστικές εισπράξεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
