Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Ποιοι κόβονται, τα συνηθέστερα λάθη που οδηγούν σε απόρριψη

Λάθος ΑΦΜ στα τιμολόγια πετρελαίου

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Ποιοι αποκλείονται

Εάν το παραστατικό εκδίδεται με ΑΦΜ διαφορετικό από του δικαιούχου, η αίτηση απορρίπτεται.Η λύση είναι:-έως 5 Δεκεμβρίου 2025: ανάκληση και νέα αίτηση από τον σύζυγο με τους δικούς του κωδικούς TAXISnet-εντός 14 ημερών από την αγορά: διόρθωση του ΑΦΜ από τον προμηθευτήπου δηλώνονται ως φιλοξενούμενα ή εξαρτώμενα μέλη και όσοι παρουσιάζουν, όπως ιδιοκτησία πάνω από δύο οχήματα ή επαγγελματική στέγη. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες ή πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα αφορά τη θέρμανση κύριας κατοικίας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιόκτητη ή μισθωμένη, και καλύπτει κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας.Για τους έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο, αν υποβάλλουν χωριστή δήλωση.