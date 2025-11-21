Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Ποιοι κόβονται, τα συνηθέστερα λάθη που οδηγούν σε απόρριψη
Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Ποιοι κόβονται, τα συνηθέστερα λάθη που οδηγούν σε απόρριψη
Οδηγός για το επίδομα θέρμανσης - Πότε λήγει η προθεσμία, πώς θα κάνετε αίτηση
Σε 15 ημέρες λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026. Το επίδομα ξεκινά από 100 ευρώ και φθάνει έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.
Ποιοι όμως είναι αυτοί που κόβονται από το επίδομα θέρμανσης;
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, επιχειρώντας να προλάβει τα συνηθέστερα λάθη στα οποία υποπίπτουν πολλοί ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων κατά την υποβολή των αιτήσεων.
Διαβάστε επίσης: Επίδομα θέρμανσης 2025-2026, πλήθος αιτήσεων για πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα
Όπως προκύπτει, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, σε συνεννόηση με τους ενοίκους της, αν και εφόσον χρησιμοποιούν κοινόχρηστη θέρμανση. Ειδικά σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, δηλώνοντας αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εισπράξουν την επιδότηση. Σε περιπτώσεις μάλιστα που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους. Πρόβλημα στην πληρωμή θα αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους). Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης, καθώς έχει παρατηρηθεί να δίνουν άλλον ΑΦΜ στα παραστατικά αγοράς κατά την αγορά πετρελαίου και άλλο να δηλώνουν μέσα στην αίτηση, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ποτέ το επίδομα.
-Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Επίδομα Θέρμανσης 2025 - 2026, ΕΔΩ.
-Οδηγός για υποβολή αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myΘέρμανση, ΕΔΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 5 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Τα πιο συχνά είναι τα εξής:
Ποιοι όμως είναι αυτοί που κόβονται από το επίδομα θέρμανσης;
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, επιχειρώντας να προλάβει τα συνηθέστερα λάθη στα οποία υποπίπτουν πολλοί ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων κατά την υποβολή των αιτήσεων.
Διαβάστε επίσης: Επίδομα θέρμανσης 2025-2026, πλήθος αιτήσεων για πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα
Όπως προκύπτει, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, σε συνεννόηση με τους ενοίκους της, αν και εφόσον χρησιμοποιούν κοινόχρηστη θέρμανση. Ειδικά σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, δηλώνοντας αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εισπράξουν την επιδότηση. Σε περιπτώσεις μάλιστα που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους. Πρόβλημα στην πληρωμή θα αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους). Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης, καθώς έχει παρατηρηθεί να δίνουν άλλον ΑΦΜ στα παραστατικά αγοράς κατά την αγορά πετρελαίου και άλλο να δηλώνουν μέσα στην αίτηση, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ποτέ το επίδομα.
-Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Επίδομα Θέρμανσης 2025 - 2026, ΕΔΩ.
-Οδηγός για υποβολή αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myΘέρμανση, ΕΔΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 5 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Επίδομα θέρμανσης: Τα συνηθέστερα λάθη που οδηγούν σε απόρριψηΚάθε χρόνο χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν το επίδομα λόγω διορθώσιμων σφαλμάτων.
Τα πιο συχνά είναι τα εξής:
Λανθασμένος IBANΠολλοί αιτούντες δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου. Ο λογαριασμός πρέπει να αντιστοιχεί στον δικαιούχο της αίτησης και να έχει δηλωθεί σωστά στη λειτουργία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της myAADE.
Λάθος ΑΦΜ στα τιμολόγια πετρελαίουΕάν το παραστατικό εκδίδεται με ΑΦΜ διαφορετικό από του δικαιούχου, η αίτηση απορρίπτεται.
Η λύση είναι:
-έως 5 Δεκεμβρίου 2025: ανάκληση και νέα αίτηση από τον σύζυγο με τους δικούς του κωδικούς TAXISnet
-εντός 14 ημερών από την αγορά: διόρθωση του ΑΦΜ από τον προμηθευτή
Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Ποιοι αποκλείονταιΑπό το επίδομα θέρμανσης αποκλείονται άτομα που δηλώνονται ως φιλοξενούμενα ή εξαρτώμενα μέλη και όσοι παρουσιάζουν στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης, όπως ιδιοκτησία πάνω από δύο οχήματα ή επαγγελματική στέγη. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες ή πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα αφορά τη θέρμανση κύριας κατοικίας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιόκτητη ή μισθωμένη, και καλύπτει κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τους έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο, αν υποβάλλουν χωριστή δήλωση.
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα