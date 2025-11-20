Wall Street: Πώς το ράλι μετατράπηκε σε sell off - Ισχυρές απώλειες στους δείκτες

Ο αρχικός ενθουσιασμός από τα θετικά αποτελέσματα της Nvidia δεν κράτησε, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι αμφιβολίες για την ΑΙ - Απογοήτευση από τα στοιχεία της απασχόλησης που έσβησαν τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων το Δεκέμβριο - Νέο άλμα για τον δείκτη φόβου