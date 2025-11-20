Wall Street: Πώς το ράλι μετατράπηκε σε sell off - Ισχυρές απώλειες στους δείκτες
Ο αρχικός ενθουσιασμός από τα θετικά αποτελέσματα της Nvidia δεν κράτησε, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι αμφιβολίες για την ΑΙ - Απογοήτευση από τα στοιχεία της απασχόλησης που έσβησαν τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων το Δεκέμβριο - Νέο άλμα για τον δείκτη φόβου
Μόλις λίγες ώρες κράτησαν οι… ανάσες που πρόσφεραν στη Wall Street τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia, καθώς η μεταβλητότητα επανήλθε δριμύτερη με τους δείκτες να χάνουν τα αρχικά ισχυρά τους κέρδη και να περνούν σε αρνητικό έδαφος. Μάλιστα, στις τεχνολογικές μετοχές οι πιέσεις πήραν και πάλι τη μορφή sell-off.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,84% στις 45.752 μονάδες, καταγράφοντας ουσιαστικά μια καθίζηση άνω των 700 μονάδων από τα υψηλά της ημέρας. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,56% στις 6.538 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά ύψους 2,16% φτάνοντας τις 22.078 μονάδες.
O δείκτης φόβου VIX ανέβηκε κι άλλο ξεπερνώντας τις 25 μονάδες, με ημερήσια άνοδο κατά 7%.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,10% και του 2ετούς στο 3,56%.
Η συνεδρίαση της Πέμπτης χαρακτηρίστηκε από μαζικές ρευστοποιήσεις σε assets που είχαν προσελκύσει μικροεπενδυτές και momentum traders, ανάμεσά τους ο χώρος της τεχνητής νοημοσύνης και τα crypto. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Nvidia που από το +5% βρέθηκε να χάνει άνω του 2%. Παρότι η εταιρεία καθησύχασε τους επενδυτές για τη ζήτηση στην AI, μετά τα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες, αυξάνονται οι απορίες για τις αποτιμήσεις και το μέγεθος των επενδύσεων επιβεβαιώνοντας ότι οι φόβοι των επενδυτών για τον κλάδο δεν έχουν ξεπεραστεί.
«Οι μακροοικονομικοί αντίθετοι άνεμοι δεν εξαφανίστηκαν ως διά μαγείας», σημείωσε ο Φαουάντ Ραζακζάντα από τη City Index. «Με την περίοδο των αποτελεσμάτων να έχει πρακτικά ολοκληρωθεί, οι επενδυτές δεν έχουν νέους καταλύτες για να αποδείξουν ότι η ζήτηση στην τεχνολογία – εκτός Nvidia – είναι εξίσου ανθεκτική. Αυτό περιορίζει τα περιθώρια ανόδου για τους ευρύτερους δείκτες».
Αντιστοίχως, ο Ντιλίν Γου της Pepperstone Group υπογράμμισε ότι «η Nvidia έδωσε μεν αυτό που χρειαζόταν η αγορά, όμως τα βαθύτερα ερωτήματα δεν έχουν τεθεί εκτός, από το αν οι μεγάλες τεχνολογικές μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες στην AI μέχρι το πόσο βιώσιμες είναι οι δαπάνες με δανεισμό».
Σε παράγοντα ανάσχεσης εξελίχτηκαν και τα δυσμενή προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed, καθώς πλέον η αγορά θεωρεί ότι απομακρύνεται η προοπτική τρίτης περικοπής των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Το καθυστερημένο λόγω του shutdown Jobs Report κρίθηκε ως αντιφατικό, καθώς από την μία κατέγραψε άνοδο της ανεργίας στο 4,4%, στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών και από την άλλη έδειξε ότι η οικονομία εξακολουθεί να έχει τις δυνάμεις να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε υψηλό ρυθμό. Για τον μήνα προστέθηκαν 119.000 νέες θέσεις, αριθμός υπερδιπλάσιος των 50.000 που περίμεναν οι αναλυτές.
Αυτό σημαίνει ότι η αγορά εργασίας πιέζεται και επιβραδύνεται, αλλά όχι απαραιτήτως σε ανησυχητικό βαθμό που θα θορυβούσε την Fed και θα την οδηγούσε να αγνοήσει τον ανθεκτικό πληθωρισμό που κινείται στο 3%, συνεχίζοντας τη νομισματική χαλάρωση. Είναι δε, εξαιρετικά σημαντικό πως μέχρι τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν θα υπάρχουν νέα στοιχεία που να μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο της απασχόλησης.
Η στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία Οκτωβρίου θα ενσωματωθούν στην έκθεση Νοεμβρίου που θα δημοσιευτεί στις 16/12, ήτοι μετά την συνεδρίαση της FOMC.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed έχουν κρατήσει επιφυλακτική στάση σε δηλώσεις τους, τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα, ο κυβερνήτης Μάικλ Μπαρ, μέλος του ΔΣ, τόνισε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα πρέπει να προχωρήσει «με προσοχή» σε πιθανές επιπλέον μειώσεις επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο.
Αντιστοίχως, Μπεθ Χάμακ, επικεφαλής της Fed του Κλίβελαντ, προειδοποίησε ότι η μείωση επιτοκίων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας «θα μπορούσε να παρατείνει την περίοδο πληθωρισμού πάνω από τον στόχο και να αυξήσει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους».
Στις αγορές χρήματος οι πιθανότητες περικοπής τον Δεκέμβριο έχουν περιοριστεί στο 32% από πάνω από 90% στις αρχές του μήνα!
«Με τα αποτελέσματα της Nvidia πίσω μας και τη Fed να μην αναμένεται να μειώσει επιτόκια τον Δεκέμβριο, οι επενδυτές αναρωτιούνται τι έχει απομείνει για να στηρίξει ένα ράλι στα τέλη της χρονιάς», αναρωτήθηκε εύλογα ο Κρις Μέρφι από την Susquehanna International Group.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές που ηγήθηκαν του αρχικού ράλι, πρωταγωνίστησαν στο αρνητικό γύρισμα της αγοράς. Πρώτη και καλύτερη η Nvidia, με έτερα ονόματα του κλάδου όπως η Oracle, η AMD, η Micron και η Palo Alto Networks να ακολουθούν από κοντά.
Υπό πίεση βρέθηκαν επίσης η Amazon και η Tesla, ενώ η Bath & Body Works έχασε πάνω από 25% εξαιτίας απογοητευτικών αποτελεσμάτων και μείωσης εκτιμήσεων για το έτος.
Στο αντίθετο ρεύμα, ισχυρή άνοδο άνω του 6% κατέγραψε η Walmart, καθώς ο μεγαλύτερος όμιλος του λιανεμπορίου παγκοσμίως, όχι μόνο ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά σφράγισε το ενδιαφέρον του για τον τεχνολογικό κλάδο ανακοινώνοντας ότι θα μεταπηδήσει από το NYSE, όπου διαπραγματεύεται από το 1972, στον δείκτη Nasdaq.
Θετικό μομέντουμ επίσης για την Regeneron μετά από έγκριση σημαντικού φαρμάκου, αλλά και για την Paramount που σφράγισε την επέκταση της αγοράζοντας τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ποδοσφαιρικών αγώνων της Αγγλίας με στόχο να «χτυπήσει» επίσης τις αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας.
