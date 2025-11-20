Nvidia: Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα καθησύχασαν τις ανησυχίες για «φούσκα» στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης
Κέρδη και έσοδα άνω του αναμενόμενου ανακοίνωσε η «βασίλισσα» των μικροτσίπ ΑΙ
Η Nvidia κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες της αγοράς σε ένα διάστημα που οι επενδυτές είχαν αρχίσει να αμφιβάλουν για το αφήγημα της ΑΙ και τις αποδόσεις που μπορεί να έχουν οι υπέρογκες επενδύσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο γίγαντας των μικροτσίπ ΑΙ ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών τόσο στο κατώτερο όσο και στο ανώτατο εύρος τους, προσφέροντας μια ακόμη καλύτερη από το αναμενόμενο εικόνα.
Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,30 δολάρια, ήτοι ελαφρά πάνω από τις εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 1,25 δολάρια, φτάνοντας συνολικά τα 31,91 δισ. δολάρια. Τα δε, έσοδα ξεπέρασαν αρκετά τις προσδοκίες, στα 57,01 δισ. από τα αναμενόμενα 54,92 δισ. δολάρια.
Την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η εταιρεία είχε έσοδα ύψους 35,1 δισ. δολάρια και κέρδη ανά μετοχή μόλις στα 81 σεντς.
Όσον αφορά τις εκτιμήσεις της για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία υποστήριξε ότι αναμένει έσοδα ύψους περίπου 65 δισ. δολαρίων, από τα περίπου 62 δισ. που προσδοκούσε η αγορά. Το ισχυρό guidance ήταν κομβικής σημασίας για τους επενδυτές.
Δεν είναι τυχαίο ότι η μετοχή της έκανε άλμα άνω του 3% στο after-hours trading της Wall Street, συνεχίζοντας να καλύπτει το χαμένο έδαφος του μήνα. Μέχρι και το κλείσιμο της Τετάρτης, η μετοχή της μετρούσε απώλειες της τάξεως του 8% για τον Νοέμβριο με φόντο την ευρύτερη διόρθωση στις Big Tech, ωστόσο σε επίπεδο χρονιάς παραμένει κερδισμένη με άνοδο άνω του 38%.
Η Nvidia έχει πλέον εξελιχθεί στην πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία παγκοσμίως, κυρίως χάρη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης που παράγει, γνωστά ως GPUs. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως η Microsoft, η Amazon, η Google, η Oracle και η Meta, ενώ τα μικροτσίπ της χρησιμοποιούνται από όλες τις κορυφαίες εταιρείες AI για την ανάπτυξη νέων μοντέλων και τεχνολογιών.
Οι πωλήσεις και οι προοπτικές της Nvidia παρακολουθούνται στενά από τον τεχνολογικό κλάδο ως ένδειξη για την υγεία της «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης.
